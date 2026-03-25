مدیرعامل انجمن ندای معلولان در گفتوگو با ایلنا:
تدوین پروتکل ویژه برای حمایت از افراد دارای معلولیت در شرایط بحران/ شناسایی محیط زندگی معلولان برای بهبود امدادرسانی
مدیرعامل انجمن ندای معلولان گفت: ضوابط و مقررات خاصی تدوین شده که بر اساس آن نیروهای امدادی موظف هستند، در زمان بحران به افراد دارای معلولیت خدمات خاصی را ارائه دهند.
«محمود کاری» در گفتوگو با خبرنگار ایلنا با تسلیت به مناسب شهادت رهبر انقلاب و همه شهدایی که در راه وطن جان خود را از دست دادهاند، گفت: معلولان در کنار خانوادههایشان در این شرایط جنگی همپای مردم در صحنهها حاضر هستند.
او ادامه داد: افراد دارای معلولیت به دلایل مختلف از جمله هزینه تامین تجهیزات پزشکی، کمک توابخشی و پزشکی از آسیبپذیرترین افراد جامعه هستند. بنابراین بعد از پیروزی نهایی ایران و پایان جنگ انتظار ما این است که خدمات مورد نیاز این گروه توسط نهادهای حمایتی بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
کاری مهمترین انتظار این بخش از شهروندان بعد از پایان جنگ را اجرای کامل قانون حمایت از حقوق معلولان توصیف کرد و افزود: بهویژه ماده ۲۷ این قانون که مربوط به معلولان شدید است را در بر میگیرد، بیشتر مورد توجه قرار دهند. زیرا این گروه از معلولان کار و منبع درآمد ندارند، در حالی که هزینههای زندگی آنها نسبت به سایر افراد جامعه مضاعف است.
مدیرعامل انجمن ندای معلولان اظهار امیدواری کرد که نهادهای حمایتی، حمایت خود را از افراد دارای معلولیت به صورت جدیتری ادامه دهند.
او درباره حمایت از معلولان در بحران هم عنوان کرد: مدیریت بحران کشور و مدیریت بحران شهرداری تهران با همکاری سمنهای فعال در این حوزه جلساتی را در این خصوص برگزار کرده است. نتیجه این جلسات جمعبندی و در اختیار سازمان مدیریت بحران کشور قرار داده شده است. درخواست نهایی این بوده است که در زمان جنگ و بروز بحران، مدیریت بحران کشور برای افراد دارای معلولیت شرایط خاصی را پیشبینی کند که با بروز چنین وضعیتهایی، نیروهای امدادی پروتکل مربوطه را رعایت کنند.
کاری تاکید کرد: هدف از برگزاری این جلسات و پیشبینی چنین پروتکلی آن است که محیط زندگی افراد دارای معلولیت شناسایی شود. زیرا در زمان بحران و در صورت وقوع تخریب تردد این افراد با مشکل مواجه میشود بنابراین ضوابط و مقررات خاصی تدوین شده که بر اساس آن نیروهای امدادی موظف هستند به افراد دارای معلولیت خدمات خاصی را ارائه دهند.