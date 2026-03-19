هشدار نسبت به پیامدهای بهداشتی آسیب به زیرساختهای آب و فاضلاب
رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت با هشدار نسبت به پیامدهای بهداشتی آسیب به زیرساختهای آب و فاضلاب، بر ضرورت رعایت بهداشت آب و مواد غذایی بهویژه در شرایط بحرانی تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، دکتر قباد مرادی رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت با اشاره به شرایط خاص کشور و آسیبهای وارد شده به برخی زیرساختها گفت: در این روزهای پرالتهاب، آسیب به بخشهای آب و فاضلاب در مناطق مختلف میتواند زمینهساز افزایش بیماریهای منتقله از طریق آب و غذا شود.
وی افزود: از همه هموطنان درخواست میشود توجه ویژهتری به بهداشت آب و مواد غذایی داشته باشند، چرا که هرگونه اختلال در شبکههای آب و فاضلاب میتواند احتمال بروز بیماریهای عفونی را افزایش دهد.
مرادی ادامه داد: در صورت مواجهه با شرایط اضطراری، مردم باید ضمن رعایت اصول بهداشتی، حتماً آب آشامیدنی را پیش از مصرف بجوشانند تا عوامل بیماریزا از بین برود.
رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر خاطرنشان کرد: در صورت مشاهده موارد بیماریهای اسهالی بهصورت تجمعی (بیش از چند نفر)، لازم است موضوع برای بررسی منبع آلودگی و انجام اقدامات لازم، به مراکز بهداشتی و درمانی و دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی گزارش شود.
به گزارش وبدا، وی تأکید کرد: توجه بیش از پیش به سلامت آب و مواد غذایی و رعایت نکات بهداشتی ساده، نقش مهمی در پیشگیری از بروز و گسترش بیماریها در این شرایط دارد.