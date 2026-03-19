رئیس سازمان غذا و دارو:
شفافیت در پاسخگویی، اساس اعتماد مردم است/ تأکید بر افزایش رضایتمندی بیماران
رئیس سازمان غذا و دارو با حضور در یکی از داروخانههای تهران، ضمن بررسی نحوه ارائه خدمات دارویی به بیماران خاص و وضعیت تأمین اقلام حیاتی، بر ضرورت رعایت اصول فنی، پاسخگویی شفاف به مردم و تلاش برای افزایش رضایتمندی بیماران تأکید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از وبدا، مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو و معاون وزیر بهداشت، با هدف بررسی میدانی فعالیتهای دارویی و تقدیر از خدمات پرسنل، از یکی از داروخانههای شهر تهران بازدید کرد.
در جریان این بازدید که با محور بررسی نحوه ارائه خدمات دارویی به بیماران خاص، وضعیت تأمین داروهای حیاتی و پیگیری دغدغههای مردمی انجام شد، پیرصالحی از بخشهای مختلف داروخانه بازدید و از نزدیک با بیماران و مراجعهکنندگان گفتوگو کرد.
معاون وزیر بهداشت در بخشی از سخنان خود با تقدیر از تلاشهای پرسنل داروخانه، تأکید کرد: همانگونه که رزمندگان اسلام با ازخودگذشتگی و اقتدار، ابهت پوشالی دشمنان را در هم شکستند، کارکنان نظام سلامت نیز باید با رعایت اصول فنی و حرفهای، در پاسخگویی شفاف به مردم و ارتقای رضایتمندی بیماران تلاش مضاعف داشته باشند.
رئیس سازمان غذا و دارو در ادامه این بازدید، در گفتوگو با مسئول فنی و مدیران داروخانه، در جریان وضعیت موجودی داروهای بیماران خاص، نحوه توزیع فرآوردههای وارداتی، روند قیمتگذاری و تأمین ارز دارویی قرار گرفت و دستورات لازم را برای برطرف شدن برخی موانع صادر کرد.
پیرصالحی با اشاره به نقش این داروخانه در تأمین اقلام حیاتی برای گروههای آسیبپذیر، بر ضرورت حمایت ویژه از چنین مراکزی به عنوان ظرفیت مکمل زنجیره تأمین دارویی کشور تأکید کرد و خواستار تقویت همکاری میان دستگاههای ذیربط و نهادهای حمایتی شد.