به گزارش ایلنا، در ادامه اقدامات سازمانی برای مدیریت بحران و خدمت‌رسانی به مناطق آسیب‌دیده، محسن قضاتلو، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران با پرداختن به موضوع خرید انواع ماشین‌آلات خدمات شهری و تجهیزات آواربرداری به ارزش ۷۵۰ میلیارد تومان اظهار کرد: این تجهیزات در نقاط مختلف در حال خدمت‌رسانی هستند. از ابتدای جنگ تاکنون بالغ بر ۷۵۰ مأموریت در حوزه آواربرداری و خدمات‌رسانی انجام شده است.

به گزارش شهر، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند درباره فرآیند آواربرداری در مناطق آسیب‌دیده توضیح داد: آوارها توسط منطقه هماهنگ و به چهاردیواری منتقل می‌شوند. شهروندان اگر خواستند می‌توانند حضور پیدا کنند و وسایل خود را بیابند، امکان شناسایی و بازیابی وجود دارد. پس از تکمیل این فرآیند و با دستور مقام قضایی، جابجایی نهایی به مجتمع آبعلی انجام می‌شود.

