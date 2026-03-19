جزییات فرآیند آواربرداری ساختمانهای آسیبدیده در جنگ رمضان
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران درباره فرآیند آواربرداری ساختمانهای آسیبدیده در جنگ رمضان توضیحاتی ارائه داد.
به گزارش ایلنا، در ادامه اقدامات سازمانی برای مدیریت بحران و خدمترسانی به مناطق آسیبدیده، محسن قضاتلو، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران با پرداختن به موضوع خرید انواع ماشینآلات خدمات شهری و تجهیزات آواربرداری به ارزش ۷۵۰ میلیارد تومان اظهار کرد: این تجهیزات در نقاط مختلف در حال خدمترسانی هستند. از ابتدای جنگ تاکنون بالغ بر ۷۵۰ مأموریت در حوزه آواربرداری و خدماترسانی انجام شده است.
به گزارش شهر، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند درباره فرآیند آواربرداری در مناطق آسیبدیده توضیح داد: آوارها توسط منطقه هماهنگ و به چهاردیواری منتقل میشوند. شهروندان اگر خواستند میتوانند حضور پیدا کنند و وسایل خود را بیابند، امکان شناسایی و بازیابی وجود دارد. پس از تکمیل این فرآیند و با دستور مقام قضایی، جابجایی نهایی به مجتمع آبعلی انجام میشود.