۵۱ دانشجوی دانشگاه آزاد در جنگ به شهادت رسیدند

۵۱ دانشجوی دانشگاه آزاد در جنگ به شهادت رسیدند
بر اساس آخرین اعلام معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی تعداد شهدای دانشگاه آزاد تا به این لحظه به ۵۱ نفر رسید.

به گزارش ایلنا، فرزاد جهان بین معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه آزاد، آمار شهدای دانشجو در وقایع اخیر را اعلام کرد که بر اساس آن در مجموع ۵۱ دانشجو از استان‌های مختلف کشور جان خود را تا روز هجدهم جنگ از دست داده‌اند. 

جهان بین گفت: بر اساس این گزارش، استان تهران با ۱۳ شهید بیشترین تعداد شهدای دانشجو را به خود اختصاص داده است. پس از آن استان فارس ۹ شهید دانشجو گزارش کرده است. همچنین از استان آذربایجان شرقی ۴ شهید، آذربایجان غربی، خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد هر کدام ۳ دانشجو در میان شهدای این وقایع ثبت شده‌اند. 

وی تصریح کرد: در ادامه این گزارش آمده است که از استان‌های کرمانشاه، اصفهان، زنجان، قم، لرستان، مرکزی و هرمزگان هر کدام ۲ دانشجو شهید و در استان‌های و کرمان و همدان هرکدام ۱شهید در این حوادث جان خود را از دست داده‌اند. این آمار تا انتهای روز هجدهم جنگ گزارش شده است.

