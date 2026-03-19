به گزارش ایلنا، سرهنگ ناصر قلی‌نیا، با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی کشور در تاریخ ۲۸ اسفندماه اعلام کرد: در حال حاضر تردد در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس، آزادراه تهران–شمال و آزادراه قزوین–رشت در مسیر رفت و برگشت به صورت روان در جریان است.

وی افزود: محور چالوس در ارتفاعات با بارش برف و باران همراه است، اما سایر محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا ادامه داد: در برخی از محورهای استان مازندران بارش برف و باران و در برخی از محورهای استان خراسان رضوی بارش باران گزارش شده است.

سرهنگ قلی‌نیا در خصوص محورهای مسدود شریانی نیز گفت: آزادراه خرم‌آباد–پل زال در هر دو مسیر تا اطلاع بعدی مسدود بوده و تردد از مسیر جایگزین خرم‌آباد–پلدختر–پل زال انجام می‌شود. همچنین محور اصفهان–شهرکرد (تونل رخ) مسدود بوده و مسیر جایگزین محور سامان–هاردنگ تعیین شده است.

وی با اشاره به محورهای مسدود غیرشریانی اضافه کرد: محورهای پونل–خلخال و پاتاوه–دهدشت نیز در حال حاضر مسدود هستند.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا خاطرنشان کرد: برخی محورهای دارای انسداد فصلی شامل گنجنامه–تویسرکان، سروآباد–پاوه (گردنه تته)، سی‌سخت–پادنا (رفت و برگشت) و وازک–بلده تا اطلاع بعدی مسدود هستند و رانندگان باید از تردد در این مسیرها خودداری کنند.

