به گزارش ایلنا، سرهنگ علی‌اصغر زارع، معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور فراجا، مجموعه‌ای از توصیه‌های ایمنی را برای مسافران نوروزی در شرایط ویژه کشور (جنگی) ارائه کرد و بر لزوم حفظ خونسردی و اقدامات صحیح در صورت مواجهه با حوادث خاص تأکید کرد.

وی با توجه به شرایط خاص و حساس کشور، بر اهمیت رعایت اصول ایمنی در جاده‌ها و آمادگی مسافران برای مواجهه با احتمالات تأکید ویژه کرد.

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور فراجا در خصوص اقدامات پیش از سفر اظهار داشت: هموطنان و مسافران عزیز پیش از آغاز سفر، آخرین وضعیت راه‌ها و شرایط جوی را از طریق سامانه‌ها و درگاه‌های رسمی اطلاع‌رسانی پلیس راهور پیگیری کرده و سپس نسبت به برنامه‌ریزی سفر اقدام کنند تا از بروز مشکلات احتمالی در طول مسیر جلوگیری شود.

سرهنگ زارع در ادمه در خصوص رعایت اصول ایمنی در رانندگی، تأکید کرد و گفت: رعایت فاصله طولی ایمن با خودروی جلویی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل پیشگیری از تصادفات زنجیره‌ای، همراه با پرهیز از استفاده از تلفن همراه در حین رانندگی و خودداری کامل از رانندگی در حالت خستگی و خواب‌آلودگی، از الزامات اولیه هر سفر است.

او افزود: همچنین رانندگان محترم باید با برنامه‌ریزی برای استراحت‌های منظم هر دو ساعت، آمادگی جسمانی و هوشیاری خود را در طول مسیر حفظ نمایند.

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور فراجا در بخش دیگری از این توصیه‌ها، اقدامات ضروری پس از بروز حادثه در جاده را تشریح کرد: رانندگان در صورت مواجه شدن با هرگونه حادثه، اولویت اول حفظ جان خود و سرنشینان است. با توجه به احتمال بروز حوادث ناشی از هرگونه حملات دشمن در برخی نقاط، لازم است رانندگان در چنین شرایطی ضمن حفظ خونسردی، از انجام حرکات ناگهانی و خطرناک خودداری کنند.

وی اضافه کرد: در صورت وقوع چنین اتفاقاتی، رانندگان باید با حفظ کنترل وسیله نقلیه، خودرو را به حاشیه امن جاده هدایت کرده و از توقف در مسیر عبور خودروها خودداری کنند.

سرهنگ زارع افزود: در صورت نیاز، ضمن حفظ آرامش خود و سرنشینان، موضوع را از طریق تماس با پلیس و نیروهای امدادی اطلاع دهند.

او گفت: رانندگان باید مسیر را برای تردد خودروهای امدادی، پلیس و تیم‌های خدماتی باز نگه دارند و در صورت امکان از مسیرهای جایگزین استفاده کنند تا روند امدادرسانی و ایمن‌سازی مسیر با سرعت بیشتری انجام شود.

به گزارش پلیس، وی در پایان تأکید کرد: با رعایت این توصیه‌ها و همراهی با پلیس راهور، می‌توانیم سفری ایمن داشته باشیم. در شرایط فعلی کشور، صبر و همکاری شما با نیروهای پلیس، امنیت و آرامش سفر همه مسافران را تضمین می‌کند.

