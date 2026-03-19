دستگیری ۲ مزدور دشمن آمریکایی صهیونیستی در ارومیه

به گزارش ایلنا، سرهنگ «حقوردیان» در تشریح این خبر گفت: در راستای کسب خبری مبنی بر فعالیت دو نفر از عوامل دشمن آمریکایی _ صهیونی در سطح ارومیه رسیدگی به موضوع در دستور کار ماموران پلیس قرار گرفت.

وی افزود: این افراد با هدایت و پشتیبانی عوامل خارجی در صدد بر هم زدن نظم عمومی و ایجاد ناامنی در جامعه بودند که با هوشیاری نیروهای پلیس، اقداماتشان ناکام ماند.

سرهنگ حقوردیان با بیان اینکه در این زمینه یک دستگاه خودرو نیز از متهمان توقیف شد، اظهار داشت: متهمان دستگیر شده پس از اعتراف به بزه انتسابی با تشکیل پرونده مقدماتی تحویل مراجع قضایی شدند.

رئیس پلیس امنیت عمومی انتظامی استان در پایان خاطرنشان کرد: هرگونه اقدام تحریک‌آمیز و غیرقانونی در این شرایط حساس هم راستا با فعالیت دشمن صهیونی _ آمریکایی است و با برخورد قاطع پلیس مواجه خواهد شد و شهروندان گرامی هر گونه موضوعات امنیتی را به مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.

