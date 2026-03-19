دستگیری سارق طلا از منزل پدر

دستگیری سارق طلا از منزل پدر
رئیس پلیس آگاهی استان قم گفت: سرقت ۶۰ گرم طلا از منزل یکی از شهروندان قمی، نتیجه اعتیاد پسر خانواده بود که با تلاش کارآگاهان پلیس آگاهی استان، اموال کشف و سارق دستگیر شد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ «جعفر عباسعلی پور» گفت: در پی اعلام وقوع سرقت از منزلی در یکی از محلات شهر قم، کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت منزل پلیس آگاهی استان بلافاصله در محل حاضر و اقدامات اولیه را انجام دادند که پس از بررسی دقیق صحنه جرم مشخص شد مقدار ۶۰ گرم طلای آب‌شده، به ارزش بیش از یک میلیارد تومان، از منزل شاکی به‌سرقت رفته است. 

وی ادامه داد: بررسی‌های تخصصی کارآگاهان نشان داد هیچ فرد غریبه‌ای وارد منزل نشده است، در ادامه تحقیقات، مأموران متوجه شدند فرزند صاحب خانه اخیراً مواد مخدر مصرف می‌کند. 

سرهنگ عباسعلی‌پور افزود: با انجام تحقیقات، وی به سرقت طلاجات از منزل پدر خود اعتراف کرد و اظهار داشت که اموال سرقتی را به فردی مالخر فروخته است که در ادامه کارآگاهان با راهنمایی متهم، مالخر را نیز شناسایی و دستگیر کردند، در نهایت طلاجات کشف و به صاحب آن تحویل شد. 

به گزارش پلیس، رئیس پلیس آگاهی استان قم در پایان از شهروندان خواست نسبت به اموال خود هوشیار بوده و در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را سریعاً از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

