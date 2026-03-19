استفاده از مترو و اتوبوس در تهران تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۵ رایگان است
سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران گفت: استفاده از مترو و اتوبوس تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۵ رایگان خواهد بود.
به گزارش ایلنا، علیرضا نادعلی با اشاره به تداوم روند خدماترسانی رایگان حمل و نقل عمومی در پایتخت، اظهار کرد: در جلسه رسمی شورای شهر تهران در روز یکشنبه هفته جاری مصوب شد که تمامی خدمات این بخش از جمله ناوگان مترو و اتوبوسرانی چه در بخش عمومی و چه دولتی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۵ رایگان باشد.
وی با اشاره به بازدید خود از محل اصابت موشک در مناطق مختلف خاطرنشان کرد: بنده در روزهای گذشته از مناطق و محلات مختلف از جمله میدان شهدا، امجدیه، نارمک و اماکن اطراف مسجد چهارده معصوم در منطقه چهار بازدید کردم. تمام شهرداران در لحظه در صحنه حضور داشتند. همچنین نیروهای آتشنشانی، هلالاحمر و اورژانس به محض اصابت در محل حضور پیدا میکردند و با سگهای زندهیاب افراد زیر آوار را بیرون میآوردند.
سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه نیروهای شهرداری از همان لحظات اول تاکنون با پروتکلهای خود نسبت به اسکان آسیبدیدگان اقدام میکنند، یادآور شد: خانههای نیازمند ایمنسازی و تعمیرات جزئی از جمله نصب شیشه و درب و پنجره به دو طریق صورت میگیرد؛ به طوریکه شهرداری یا از طریق پیمانکاران نسبت به بازسازی اقدام میکند و یا هزینهها را میپردازد.
وی افزود: با اینکه نسبت به جنگ ۱۲ روزه بخشهای آسیب دیده افزایش یافته و شهرداری تهران بار سنگینتری برعهده دارد، خوشبختانه روند خدماترسانی به شکل روان پیش میرود. شهردار نیز دائماً نظارت لازم را دارد و معاون امور مناطق و دیگر معاونان نیز پشتیبانیها را انجام میدهند.
به گزارش شهر، نادعلی با بیان اینکه با دستگاههای دیگر نیز همکاری لازم صورت میگیرد، اظهار کرد: بخشهای دولتی باید کنار شهرداری باشند و در اسکان و دیگر اقدامات کمک کنند؛ حتی باید از توان بخش خصوصی نیز که داوطلبانه ظرفیتش را در اختیار قرار میدهند، استفاده کرد.