اطلاعیه سازمان بهشت زهرا(س) درباره پنجشنبه و جمعه پایان سال
سازمان بهشت زهرا(س) درباره پنجشنبه و جمعه پایان سال اطلاعیه صادر کرد.
به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: به اطلاع شهروندان محترم تهرانی میرساند با توجه به ازدحام حضور زائران اهل قبور بر سر مزار عزیزان درگذشته در روزهای پنجشنبه و جمعه پایان سال؛ خدمات تشریفات جهت برگزاری مراسم سوم، هفتم، چهلم و سالگرد متوفیان در تاریخ ۲۸ و ۲۹ اسفند در بهشت زهرا(س) ارائه نخواهد شد. لذا از خانوادههای معزی درخواست میگردد تا مراسم خود را به روزهای آتی موکول کنند.