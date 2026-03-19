به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: به اطلاع شهروندان محترم تهرانی می‌رساند با توجه به ازدحام حضور زائران اهل قبور بر سر مزار عزیزان درگذشته در روزهای پنج‌شنبه و جمعه پایان سال؛ خدمات تشریفات جهت برگزاری مراسم سوم، هفتم، چهلم و سالگرد متوفیان در تاریخ ۲۸ و ۲۹ اسفند در بهشت زهرا(س) ارائه نخواهد شد. لذا از خانواده‌های معزی درخواست می‌گردد تا مراسم خود را به روزهای آتی موکول کنند.