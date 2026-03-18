پیام تسلیت سازمان عقیدتی سیاسی فراجا به مناسبت شهادت دکتر علی لاریجانی

به گزارش ایلنا از روابط عمومی پلیس، در متن این پیام تسلیت آمده است:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیم

وَلا تَحسَبَنَّ الَّذینَ قُتِلوا فی سَبیلِ اللَّهِ أَمواتًا بَل أَحیاءٌ عِندَ رَبِّهِم یُرزَقونَ

شهادت پر افتخار دانشمند شهید دکتر علی لاریجانی؛ دبیر شورای عالی امنیت ملی و از یاران صادق امام شهید انقلاب اسلامی (قدس سره) - که در عمر پر برکت خود منشاء خیرات و برکات فراوانی برای نظام مقدس اسلامی بود - را به حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی سید مجتبی حسینی خامنه ای مدظله العالی، خانواده معظم آن شهید عزیز و آحاد مردم شریف و غیور ایران اسلامی تبریک و تسلیت می‌گوییم.

این شهید پرافتخار تا لحظه شهادت در حال دفاع از اسلام ناب محمدی(ص) و عزتمندی ایران و ایرانی بود. ایشان همچنین عامل اتحاد و همدلی آحاد ملت شریف ایران اسلامی در مقابل توطئه های دشمنان قسم خورده اسلام و انقلاب اسلامی بود و نهایتا هم در ماه مبارک رمضان به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

بدون تردید ایران اسلامی، با اتکال به خداوند متعال و رهبری داهیانه‌ امام سید مجتبی حسینی خامنه ای (مدظله العالی) هرگز در برابر جنایات پلید دشمنان سر خم نخواهد کرد و انتقام این خون های مقدس را از دشمن غدار خواهد گرفت.

از درگاه حضرت متعال برای این شهید سعید، علو درجات و همنشینی با اولیای الهی و برای بازماندگان گرانقدرش صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت داریم.

شهادت گوارای وجود دانشمند شهید دکتر علی لاریجانی باد که حق مجاهدتش در این سال‌ها کمتر از این فوز عظیم نبود.

یادش جاودان و راهش پر رهرو باد

فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِینَ أَجْرَمُوا ۖ وَکَانَ حَقًّا عَلَیْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِینَ

سازمان عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

