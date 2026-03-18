آخرین آمار شهدا و مجروحان حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی
وزارت بهداشت آخرین آمار شهدا، مجروحین و آسیب به مراکز بهداشتی درمانی در حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی را منتشر کرد.
به گزارش ایلنا، آمار اعلامی وزارت بهداشت به شرح زیر است:
بستریهای موجود ۱۱۱۱
درمان و ترخیص ۱۹۵۰۶
شهدای مدافع سلامت ۱۸ نفر
آمبولانسهای آسیب دیده ۳۶ دستگاه
تعداد عملهای جراحی انجام شده ۸۰۰ مورد
مصدومیت تیم ملی سلامت ۱۰۱ نفر
شهید کمتر از ۵ سال۱۳ کودک
مصدوم کمتر از ۱۸ سال ۱۴۰۱
مصدوم کمتر از ۲ سال ۵۱ کودک
پایگاه های اورژانس آسیب دیده ۴۷ واحد
مراکز درمانی آسیب دیده ۳۷ واحد
مراکز بهداشت آسیب دیده ۱۸۰ واحد
شهید کمتر از ۱۸ سال ۲۰۶ نفر
بیمارستانهای تخلیه شده ۶ واحد
بیشترین شهدا در تهران و هرمزگان
شهید زن ۲۲۷ نفر
مصدوم زن ۳۳۲۹