خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آخرین آمار شهدا و مجروحان حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی

کد خبر : 1763493
لینک کوتاه کپی شد.

​وزارت بهداشت آخرین آمار شهدا، مجروحین و آسیب به مراکز بهداشتی درمانی در حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی را منتشر کرد.

به گزارش ایلنا، آمار اعلامی وزارت بهداشت به شرح زیر است:

بستری‌های موجود ۱۱۱۱

درمان و ترخیص ۱۹۵۰۶

شهدای مدافع سلامت ۱۸ نفر

آمبولانس‌های آسیب دیده ۳۶ دستگاه

تعداد عمل‌های جراحی انجام شده ۸۰۰ مورد

مصدومیت تیم ملی سلامت ۱۰۱ نفر

شهید کمتر از ۵ سال۱۳ کودک

مصدوم کمتر از ۱۸ سال ۱۴۰۱

مصدوم کمتر از ۲ سال ۵۱ کودک

پایگاه های اورژانس آسیب دیده ۴۷ واحد

مراکز درمانی آسیب دیده ۳۷ واحد

مراکز بهداشت آسیب دیده ۱۸۰ واحد

شهید کمتر از ۱۸ سال ۲۰۶ نفر

بیمارستان‌های تخلیه شده ۶ واحد

بیشترین شهدا در تهران و هرمزگان

شهید زن ۲۲۷ نفر

مصدوم زن ۳۳۲۹

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل