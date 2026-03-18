پیام تسلیت دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر به مناسبت شهادت دکتر لاریجانی
نماینده رئیسجمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر شهادت دکتر علی لاریجانی و سرلشکر غلامرضا سلیمانی را تسلیت گفت.
به گزارش ایلنا، حسین ذوالفقاری در پیامی شهادت دکتر علی لاریجانی؛ دبیر شورای عالی امنیت ملی و سرلشکر پاسدار غلامرضا سلیمانی؛ رئیس سازمان بسیج مستضعفین را تسلیت گفت.
«با قلبی آکنده از اندوه و تأثر، خبر شهادت مظلومانه و پرافتخار دو تن از فرزندان برومند و خدمتگزاران صدیق نظام اسلامی، جناب آقای دکتر علی لاریجانی و سرلشکر پاسدار غلامرضا سلیمانی، موجب تألمی عمیق و اندوهی جانکاه در دلهای ملت شریف ایران شد.
این دو شخصیت برجسته، هر یک در عرصههای خطیر مسئولیت، با درایت، اخلاص و روحیهای جهادی، عمر گرانبهای خویش را وقف صیانت از امنیت ملی، تقویت بنیانهای انقلاب اسلامی و پاسداری از آرمانهای بلند حضرت امام خمینی (ره) و منویات شهید عزیز امام خامنهای (قدس سره) کردند. کارنامه درخشان آنها، مملو از مجاهدتهای بیوقفه، تصمیمگیریهای راهبردی و ایستادگی در برابر تهدیدات و توطئههای دشمنان این مرز و بوم است.
بیتردید، شهادت این عزیزان، نهتنها ضایعهای بزرگ برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، بلکه فقدانی جبرانناپذیر برای جبهه خدمت و مقاومت محسوب میشود. اما همانگونه که تاریخ پرافتخار این سرزمین گواهی میدهد، خون پاک شهیدان، ضامن پویایی، اقتدار و تداوم مسیر عزت و استقلال خواهد بود و پرچمی که آنان برافراشتند، هرگز بر زمین نخواهد ماند.
آنان با ایمان راسخ، بینشی عمیق و عزمی استوار، در مسیر دفاع از کیان کشور و ارزشهای اسلامی گام برداشتند و سرانجام نیز مزد سالها مجاهدت خالصانه خود را با نیل به مقام رفیع شهادت دریافت کردند؛ مقامی که بیتردید، والاترین پاداش برای بندگان صالح خداوند متعال است.
اینجانب ضمن عرض تسلیت و تعزیت این مصیبت بزرگ به محضر حضرت ولیعصر (عج)، مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)، خانوادههای مکرم و معزز این شهدای والامقام، همرزمان و تمامی ملت شریف ایران، از درگاه حضرت حق، برای آن عزیزان علو درجات و همنشینی با اولیاءالله، و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت مینمایم.
یاد و نامشان جاودان، راهشان پررهرو و پرچم پرافتخارشان برافراشته باد.»