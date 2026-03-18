پیام تسلیت رئیس دانشگاه تهران در پی شهادت دکتر علی لاریجانی

پیام تسلیت رئیس دانشگاه تهران به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

من‌المومنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر و ما بدّلوا تبدیلا

شهادت دانشمند مجاهد، فاضل و متقی و سیاستمدار برجسته، دبیر شورای عالی امنیت ملی و استاد دانشگاه تهران، شهید دکتر علی لاریجانی را به محضر حضرت ولیعصر (عج)، رهبر معظم انقلاب (دامت برکاته)، جامعه علمی و دانشگاهی کشور و عموم مردم غیور و مبارز ایران تسلیت می‌گویم.

شهادت در راه حق و حقیقت، برای این چهره خدمتگزار و انقلابی، اجر و پاداش عمری مجاهدت خالصانه و بی‌ادعا در عرصه‌های مختلف اجرایی و سیاسی کلان نظام جمهوری اسلامی بود. آن شهید عزیز که از چهره‌های برجسته سیاسی ملی و بین‌المللی بود، در همه مناصب سیاسی و اجرایی، با اندیشه‌ای عمیق و عملی وثیق درخشید و سرانجام نیز با همراهی فرزند گرامی و جمعی از یاران و همکارانش، در سحرگاه ماه مبارک رمضان، به قافله نورانی شهیدان انقلاب اسلامی پیوست تا در کنار امامین انقلاب و سایر شهدای تاریخ انقلاب اسلامی، در محضر خداوند شاهد و حاضر باشد و مزد مجاهدت‌های خالصانه خود را با همجواری نیکان و صالحان و ائمه هدی (ع) دریافت نماید.

دانشگاه تهران، بیش از سی‌سال محضر و میعاد علمی این فرهیخته مجاهد در کسوت استادی بود و بسیاری از دانشمندان، استادان و دانشجویان از محضر علمی و پژوهشی این استاد فرهیخته بهره‌مند بودند که با تواضعی شگفت و دانشی عمیق، دروس مختلف و ایمان و اخلاق را توامان به دانشجویان می‌آموخت.

رجاء واثق دارد که خدمات خالصانه و مومنانه این استاد فاضل و مجاهد شهید و خستگی‌ناپذیر، علاوه بر اجر بی‌انتهای شهادت، در کارنامه پربار حسنات وی منظور و ماجور خواهد بود و دشمن جنایتکار نیز، بهای همه خون‌های بر زمین ریخته، از جمله خون پاک این استاد شهید را به زودی و به سختی خواهد پرداخت.

برای روح بلند آن استاد فاضل و متواضع، مجاهد فرهیخته و سیاست‌مرد بی‌ادعا و استوار، رحمت و غفران الهی و همجواری با ابرار در بهشت جاویدان الهی را از خداوند مسئلت می‌نمایم.

محمدحسین امید

رییس دانشگاه تهران

۲۷ اسفندماه ۱۴۰۴

