پیام تسلیت شهردار تهران درپی شهادت دکتر لاریجانی

به گزارش ایلنا، متن پیام شهردار تهران به این شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْیَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ؛ فَرِحِینَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَیَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِینَ لَمْ یَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنُونَ

شهادت جانگداز مجاهد انقلابی و خستگی ناپذیر، خادم سیدالشهدا (ع)، جناب آقای دکتر علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، در پی جنایت تروریستی مشترک رژیم‌های جنایتکار آمریکا و رژیم صهیونیستی، قلب ملت بزرگ ایران و همدلان و دلسوزان ایران عزیز را به درد آورد.

این شهید والامقام که عمر پربرکت خود را در سنگرهای مختلف خدمت به نظام و انقلاب، از ریاست سازمان صداوسیما و مجلس شورای اسلامی تا دبیری شورای عالی امنیت ملی، صرف عزت و سربلندی ایران عزیز کرد، در راه دفاع از کیان کشور و امنیت ملت و آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی به فیض شهادت نائل آمد.

شهید لاریجانی در ماه‌های اخیر در حساس‌ترین لحظات تاریخی، با درایت و تدبیر خستگی‌ناپذیر خود، نقش بی‌بدیلی در مدیریت پیچیده‌ترین مسائل امنیتی کشور ایفا کرد و اینگونه بود که دشمنان قسم‌خورده اسلام و ایران، تاب تحمل چنین خدمتگزار صادقی را نیاورده و با بزدلانه‌ترین اقدام ممکن، امانت‌دار ملت را به شهادت رساندند.

اینجانب ضمن محکومیت شدید این جنایت و اعلام همدردی با ملت شریف ایران، این شهادت بزرگ را به پیشگاه حضرت ولیعصر (عج)، رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی)، خانواده محترم شهید والامقام، به ویژه برادران بزرگوارشان دکتر محمدجواد لاریجانی و آیت‌الله آملی لاریجانی، و تمامی همسنگران و همراهان ایشان تبریک و تسلیت عرض می‌نمایم.

بدون شک، خون پاک این شهید عزیز و دیگر شهدای جبهه مقاومت، درخت تنومند انقلاب اسلامی را آبیاری کرده، انگیزه انقلابیون پرشور برای ادامه این مسیر مجاهدانه را دوچندان کرده و پاسخی کوبنده در انتظار عاملان و آمران این جنایت نابخشودنی خواهد بود.

از درگاه خداوند متعال برای این شهید سعید، علو درجات و همجواری با ائمه اطهار (ع) و برای بازماندگان معزز، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.

انتهای پیام/