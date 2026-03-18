پیام فرمانده انتظامی فراجا در پی حضور آگاهانه مردم در شب وداع با شهدای ناو دنا

به گزارش ایلنا، فرماندهی انتظامی فراجا، طی پیامی از حضور آگاهانه، دشمن‌شکن و با صلابت مردم در شب وداع با شهدای ناو دنا جمهوری اسلامی ایران قدردانی کرد؛ در متن این پیام آمده است:

وَلَیَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن یَنصُرُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِیٌّ عَزِیزٌ

ملت شریف، ولایی و غیور ایران اسلامی

حضور آگاهانه، دشمن‌شکن و با صلابت‌تان در شب وداع با شهدای والامقام ناو دنا جمهوری اسلامی ایران، اندک امید دشمنان متجاوز و جنایتکار را به یأس و نا امیدی ابدی مبدل و چشم طمع آنان به خاک این سرزمین مقدس را برای همیشه تاریخ کور کرد.

فرمانده انتظامی جمهوری اسلامی ایران بعنوان خادم شما ملت سرافراز در تامین امنیت عمومی، ضمن تجدید بیعت با ولی فقیه زمان و فرمانده معظم کل قوا، حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (حفظه الله) سوگند یاد می‌کند تا آخرین قطره خون، در راه شکست تاریخی و ذلت بار آمریکای جنایتکار و رژیم منحوس صهیونی، از هیچ کوششی دریغ نخواهد ورزید.

