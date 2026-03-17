ضرورت اجرای دقیق دستورالعمل‌های حفاظتی در شرایط جنگی

معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست بر ضرورت اجرای دقیق دستورالعمل‌های حفاظتی و مدیریت بحران در شرایط کنونی کشور تاکید کرد.

به گزارش ایلنا، معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست دربازدید از مناطق تحت مدیریت استان سمنان با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق دستورالعمل‌های حفاظتی و مدیریت بحران در شرایط کنونی کشور گفت: مجموعه حفاظتی توران، زیستگاه گونه‌های ارزشمندی همچون یوزپلنگ آسیایی، گور ایرانی و جبیر است؛ برنامه‌ریزی برای ارتقای حفاظت فیزیکی، مدیریت منابع آب، ساماندهی پروانه‌های چرای دام و تکمیل طرح ایمن‌سازی محور عباس‌آباد – میامی و گام مؤثری در حفاظت مؤثرتر از تنوع زیستی این منطقه خواهد بود. 

حمید ظهرابی با اشاره به لزوم عملیات بازسازی یکی از پاسگاه‌های محیط‌بانی منطقه افزود: بهبود امکانات رفاهی و تجهیز پاسگاه‌ها علاوه بر ارتقای توان نیروهای محیط‌بان، زمینه‌ساز حفاظت پایدارتر و دقیق‌تر از زیستگاه‌ها خواهد بود. 

همچنین در این بازدید، برنامه‌هایی برای تکمیل و توسعه شبکه‌های پایش هوشمند، نصب دوربین‌های جدید و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در منطقه حفاظت‌شده‌پرور و پارک ملی صیدوا مورد بررسی، تبادل نظر و تاکید قرار گرفت. 

حمید ظهرابی معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست به همراه وحید خیرآبادی مدیرکل دفتر زیستگاه‌ها و امور مناطق و سعید یوسف‌پور مدیرکل حفاظت محیط زیست استان، از مجموعه حفاظتی توران و منطقه حفاظت‌شده‌پرور بازدید کرد. 

در این بازدید، وضعیت زیرساخت‌های حفاظتی، زیستگاه گونه‌های شاخص از جمله یوزپلنگ آسیایی و امکانات پاسگاه‌های محیط‌بانی بررسی شد.

 

