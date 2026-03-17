به گزارش ایلنا، معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست دربازدید از مناطق تحت مدیریت استان سمنان با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق دستورالعمل‌های حفاظتی و مدیریت بحران در شرایط کنونی کشور گفت: مجموعه حفاظتی توران، زیستگاه گونه‌های ارزشمندی همچون یوزپلنگ آسیایی، گور ایرانی و جبیر است؛ برنامه‌ریزی برای ارتقای حفاظت فیزیکی، مدیریت منابع آب، ساماندهی پروانه‌های چرای دام و تکمیل طرح ایمن‌سازی محور عباس‌آباد – میامی و گام مؤثری در حفاظت مؤثرتر از تنوع زیستی این منطقه خواهد بود.

حمید ظهرابی با اشاره به لزوم عملیات بازسازی یکی از پاسگاه‌های محیط‌بانی منطقه افزود: بهبود امکانات رفاهی و تجهیز پاسگاه‌ها علاوه بر ارتقای توان نیروهای محیط‌بان، زمینه‌ساز حفاظت پایدارتر و دقیق‌تر از زیستگاه‌ها خواهد بود.

همچنین در این بازدید، برنامه‌هایی برای تکمیل و توسعه شبکه‌های پایش هوشمند، نصب دوربین‌های جدید و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در منطقه حفاظت‌شده‌پرور و پارک ملی صیدوا مورد بررسی، تبادل نظر و تاکید قرار گرفت.

حمید ظهرابی معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست به همراه وحید خیرآبادی مدیرکل دفتر زیستگاه‌ها و امور مناطق و سعید یوسف‌پور مدیرکل حفاظت محیط زیست استان، از مجموعه حفاظتی توران و منطقه حفاظت‌شده‌پرور بازدید کرد.

در این بازدید، وضعیت زیرساخت‌های حفاظتی، زیستگاه گونه‌های شاخص از جمله یوزپلنگ آسیایی و امکانات پاسگاه‌های محیط‌بانی بررسی شد.

