خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد:

آمار مجروحان غیرنظامی از مرز ۳ هزار نفر گذشت/ چهارشنبه سوری را برگزار نکنید؛ چون در شرایط کنونی خدمات گسترده درمانی در دسترس نیست

کد خبر : 1762956
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی وزارت بهداشت تاکید کرد: به دلیل شرایط جنگی و نبود خدمات گسترده درمانی، مردم جشن چهارشنبه سوری برگزار نکنند.

حسین کرمانپور، سخنگوی وزارت بهداشت   در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا گفت: به دلیل شرایط جنگی حاکم بر کشور که هر لحظه امکان هدف قرار گرفتن تهران و شهرهای بزرگ وجود دارد. مردم کوچه و بازار در این حملات زخمی می‌شوند و آنان را به بیمارستان منتقل می‌کنند. 

وی افزود: مصدومانی که به مراکز درمانی انتقال داده می شود یک یا دو نفر نیستند در اکثر موارد مکانی که هدف حمله قرار می گیرد ۲۰ تا ۳۰ نفر مجروح می شوند و به نزدیکترین بیمارستان منتقل می گردند. 

کرمانپور در ادامه گفت: بنابراین، از مردم درخواست می کنیم به دلیل شرایط جنگی و سایر مشکلات موجود در کشور و با توجه به اینکه بسیاری از افراد از نظر روحی در وضعیت مناسبی به سر نمی‌برند، امسال اجازه دهند که مراسم جشن و پایکوبی در شب چهارشنبه را برگزار نکنند. علاوه بر این، اگر حادثه‌ای برای فردی رخ دهد، خدمات گسترده درمانی در شرایط کنونی کشور در دسترس نیست و ممکن است آسیب‌ها تشدید شود. به همین دلایل، از مردم تمنا کردیم که رعایت کنند تا مردم آسیب کمتری ببینند.

سخنگوی وزارت بهداشت در خصوص تازه ترین آمار از مجروحان و شهدای جنگ تحمیلی نیز گفت: متأسفانه آمار بانوانی که تا کنون دچار مصدومیت شده‌اند، نشان می‌دهد که بیشتر افرادی که از جامعه غیرنظامی مجروح می شوند از مرز ۳ هزار نفر  گذشته است. بخش اعظم مجروحان در بیمارستان‌های ما و بخش‌های ICU، بستری هستند و تحت اقدامات درمانی قرار دارند. 

وی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، خود نظام سلامت هم متأسفانه به صورت کور مورد هدف قرار می‌گیرد و کادر درمانی، در محل کار  و محل عبور و مرور به شیفت های خود دچار آسیب می‌شوند.

کرمانپور در پایان اعلام کرد: تاکنون بیش از صد نفر از همکاران ما مصدوم و مجروح شده‌اند و بیش از ۱۸ نفر از کادر درمان نیز شهید شده اند. همچنین در جنگ تحمیلی، بیش از ۲۴۰ مرکز درمانی نیز به طور مستقیم یا غیرمستقیم مورد هدف قرار گرفته است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل