۲۳ هزار تماس مردمی با اورژانس اجتماعی بهزیستی در شرایط جنگی کشور

به گزارش ایلنا از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان بهزیستی کشور، سلمان حسینی افزود: خدمات اورژانس اجتماعی در ایام جنگ به صورت ۲۴ساعته ارائه می‌شود و در این مدت ۴۵۰۰ خدمت سیار مداخله‌ای و بیش از ۶۰۰ مورد خدمات سیار مستقیم با شرایط جنگ به درخواست کنندگان ارائه شده است.

وی اظهار کرد: اورژانس اجتماعی به عنوان یکی از بخش‌های مهم سازمان بهزیستی، به صورت شبانه‌روزی و رایگان خدمات فوری اجتماعی در شرایط بحران شامل «کودک‌آزاری - همسرآزاری - سالنمدآزاری - معلول آزاری - فرار از منزل - افکار و اقدام به خودکشی و اختلافات خانوادگی حاد» را ارائه می‌کند.

