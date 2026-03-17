اطلاعیه معاونت تربیتبدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش در خصوص چهارشنبه آخر سال
معاونت تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش، در آستانه چهارشنبه آخر سال و با توجه به شرایط ویژه کشور، اقتضائات دوران جنگ و ضرورت حفظ امنیت، سلامت و آرامش عمومی اطلاعیهای صادر کرد.
متن این اطلاعیه به شرح زیر است.
بسمه تعالی
با توجه به شرایط ویژه کشور، اقتضائات دوران جنگ و ضرورت حفظ امنیت، سلامت و آرامش عمومی، معاونت تربیتبدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش در کنار سایر دستگاههای مسئول از جمله جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران، سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی و مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی (اورژانس کشور)، ضمن تاکید بر رعایت ضوابط ایمنی و حفظ جان مردم عزیز ایران، اعلام میدارد؛ کلیه فرهنگیان، دانشآموزان و خانوادههای محترم ایشان، بر اساس رسالت تربیتی نظام آموزش و پرورش با ایفای نقش الگو و راهنما از طریق برگزاری گفتوگوهای آموزشی، پویشهای اطلاعرسانی و برنامههای فرهنگی نسبت به تبیین عواقب ناشی از رفتارهای پر خطر و ترویج فرهنگ ایمنی و آرامش اقدام نمایند.
در همین راستا شایسته است دانشآموزان عزیز به عنوان سرمایههای گرانبهای انسانی آینده کشور، با مسئولیتپذیری و هوشیاری کامل، پیامآور نظم، امنیت و همدلی اجتماعی در خانواده و جامعه بوده و از هر گونه رفتار مخاطرهآمیز در شب چهارشنبه آخر سال دوری نمایند.
این معاونت ضمن قدردانی از همکاری مستمر و دلسوزانه سازمانهای امدادی و خدماتی کشور در این ایام، اعلام میدارد کهعدم برگزاری مراسم چهارشنبهسوری، اقدامی پیشگیرانه، مسئولانه و در جهت صیانت از جان، سلامت و امنیت عمومی جامعه محسوب میشود.
امید است با درایت و همکاری صمیمانه مردم، جامعه فرهنگی کشور و دانش آموزان، این اقدامات موجب حفظ آرامش و سلامت هموطنان عزیزمان گردد.