به گزارش ایلنا، معاونت تربیت‌بدنی و سلامت درخصوص چهارشنبه آخر سال، اطلاعیه‌ای صادر کرد.

متن این اطلاعیه به شرح زیر است.

بسمه تعالی

با توجه به شرایط ویژه کشور، اقتضائات دوران جنگ و ضرورت حفظ امنیت، سلامت و آرامش عمومی، معاونت تربیت‌بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش در کنار سایر دستگاه‌های مسئول از جمله جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران، سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی (اورژانس کشور)، ضمن تاکید بر رعایت ضوابط ایمنی و حفظ جان مردم عزیز ایران، اعلام می‌دارد؛ کلیه فرهنگیان، دانش‌آموزان و خانواده‌های محترم ایشان، بر اساس رسالت تربیتی نظام آموزش و پرورش با ایفای نقش الگو و راهنما از طریق برگزاری گفت‌وگوهای آموزشی، پویش‌های اطلاع‌رسانی و برنامه‌های فرهنگی نسبت به تبیین عواقب ناشی از رفتارهای پر خطر و ترویج فرهنگ ایمنی و آرامش اقدام نمایند.

در همین راستا شایسته است دانش‌آموزان عزیز به عنوان سرمایه‌های گرانبهای انسانی آینده کشور، با مسئولیت‌پذیری و هوشیاری کامل، پیام‌آور نظم، امنیت و همدلی اجتماعی در خانواده و جامعه بوده و از هر گونه رفتار مخاطره‌آمیز در شب چهارشنبه آخر سال دوری نمایند.

این معاونت ضمن قدردانی از همکاری مستمر و دلسوزانه سازمان‌های امدادی و خدماتی کشور در این ایام، اعلام می‌دارد که‌عدم برگزاری مراسم چهارشنبه‌سوری، اقدامی پیشگیرانه، مسئولانه و در جهت صیانت از جان، سلامت و امنیت عمومی جامعه محسوب می‌شود.

امید است با درایت و همکاری صمیمانه مردم، جامعه فرهنگی کشور و دانش آموزان، این اقدامات موجب حفظ آرامش و سلامت هموطنان عزیزمان گردد.

انتهای پیام/