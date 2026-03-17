جانشین رئیس ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی در وزارت بهداشت منصوب شد

به گزارش ایلنا به نقل از وبدا، متن این حکم به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر مسعود حبیبی معاون محترم فرهنگی و دانشجوئی

با سلام؛ با عنایت به توانمندی، تعهد و شایستگی جنابعالی و با توجه به بند ۱ ساختار دستورالعمل شماره ۱۳۴۰۷۱/۸ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۲۵ ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی دستگاه‌های اجرائی، به موجب این ابلاغ به مدت یک سال به عنوان جانشین رئیس ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منصوب می‌شوید.

امید است با اتکال به خداوند منان در راستای اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و شرح وظایف و مسئولیت‌های مندرج در دستورالعمل فوق‌الذکر موفق و موید باشید.

انتهای پیام/