با حکم وزیر بهداشت؛
جانشین رئیس ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی در وزارت بهداشت منصوب شد
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حکمی مسعود حبیبی، معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت را به مدت یکسال به عنوان جانشین رئیس ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی در وزارت بهداشت منصوب کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از وبدا، متن این حکم به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر مسعود حبیبی معاون محترم فرهنگی و دانشجوئی
با سلام؛ با عنایت به توانمندی، تعهد و شایستگی جنابعالی و با توجه به بند ۱ ساختار دستورالعمل شماره ۱۳۴۰۷۱/۸ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۲۵ ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی دستگاههای اجرائی، به موجب این ابلاغ به مدت یک سال به عنوان جانشین رئیس ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منصوب میشوید.
امید است با اتکال به خداوند منان در راستای اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و شرح وظایف و مسئولیتهای مندرج در دستورالعمل فوقالذکر موفق و موید باشید.