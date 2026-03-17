خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

با حکم وزیر بهداشت؛

جانشین رئیس ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی در وزارت بهداشت منصوب شد

کد خبر : 1762913
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حکمی مسعود حبیبی، معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت را به مدت یکسال به عنوان جانشین رئیس ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی در وزارت بهداشت منصوب کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از وبدا، متن این حکم به شرح زیر است: 

جناب آقای دکتر مسعود حبیبی معاون محترم فرهنگی و دانشجوئی

با سلام؛ با عنایت به توانمندی، تعهد و شایستگی جنابعالی و با توجه به بند ۱ ساختار دستورالعمل شماره ۱۳۴۰۷۱/۸ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۲۵ ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی دستگاه‌های اجرائی، به موجب این ابلاغ به مدت یک سال به عنوان جانشین رئیس ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منصوب می‌شوید. 

امید است با اتکال به خداوند منان در راستای اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و شرح وظایف و مسئولیت‌های مندرج در دستورالعمل فوق‌الذکر موفق و موید باشید.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل