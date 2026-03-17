تدابیر وزارت آموزش و پرورش در پی لغو مجوز فعالیت ۵ مدرسه ایرانی در امارات؛ ادامه تحصیل ۲۵۰۰ دانش آموز به صورت مجازی
رئیس مرکز امور بینالملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش از لغو مجوز آموزش ۵ مجتمع آموزشی در امارات با تعداد ۲۵۰۰ دانش آموز خبر داد و اعلام کرد: درنهایت تصمیم گرفته شد که دانش آموزان به صورت مجازی به تحصیل خود ادامه دهند.
«محمد سلیمی» رئیس مرکز امور بینالملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، درباره توقف فعالیت مدارس ایرانی در کشور امارات توضیح داد و گفت: سه روز پس از آغاز جنگ یعنی ۱۱ اسفند ماه، از سوی سازمان دانش و توسعه انسانی دبی (KHDA)، ایمیلی به مدیران مدارس ایرانی در امارات ارسال شد. در آن ایمیل، تاکید شد که مجوز آموزش مدارس ایرانی در امارات لغو شده است و دو هفته فرصت دارند تا با دانش آموزان تسویه کنند و آنها به سایر مدارس منتقل شوند.
وی در خصوص تعداد مدارس ایرانی در این کشور، تصریح کرد: ما ۵ مجتمع آموزشی در امارات داریم که متعلق به ایرانیها است و در مجموع ۲۵۰۰ دانش آموز در این مدارس درس میخوانند.
او ادامه داد: پس از این اتفاق، مکاتباتی را مبنی بر این که این اقدام غیرقانونی است، انجام دادیم. اما در نهایت KHDA اعلام کرد که این تصمیم در مراجع بالاتر گرفته شده و قابل تجدید نظر نیست. همچنین در اعتراض به تصمیم دولت امارات با نهادهای بین المللی از جمله یونسکو، یونیسف و آیسسکو با امضای وزیر محترم آموزش و پرورش مکاتبه شده است.
سلیمی اضافه کرد: پس از آن در ستاد عالی آزمونها با حضور وزیر آموزش و پرورش، جلسهای تشکیل شد و در آن جلسه موضوع بررسی شد. درنهایت تصمیم گرفته شد که دانش آموزان به صورت مجازی به تحصیل خود ادامه دهند.
رئیس مرکز امور بینالملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش تشریح کرد: حدود هزار دانش آموز در مدرسه غیردولتی «آداب» و مدرسه دولتی «توحید» در امارات مشغول به تحصیل هستند که نظام آموزش بین الملل IB دارند. از طرفی موسسه IB نیز در ۸۰ کشور دنیا بیش از ۵ هزار مدرسه دارد. از این رو قرار شد که با موسسه IB مکاتباتی داشته باشیم تا از آنها بخواهیم که نسبت به این تصمیم KHDA اعتراض کنند.
او افزود: اگر این اعتراض مورد قبول واقع شود، دانش آموزان به تحصیل خود در مدارس بین الملل ادامه خواهند داد، اما اگر چنین اتفاقی رخ ندهد، دانش آموزان را به مدارس بین المللی دولتی داخل کشور منتقل خواهیم کرد تا در ایام باقی مانده از سال تحصیلی به صورت مجازی آموزش خود را ادامه دهند.
سلیمی اضافه کرد: از سوی دیگر حدود ۱۵۰۰ دانش آموز در مدارس سفارت ایران در امارات، بر اساس کتابها و برنامه درسی ایران تحصیل میکنند. مقرر شده است که برای این دانش آموزان نیز آموزش غیرحضوری فعال شود. این تعداد دانش آموزان به دو دسته تقسیم میشوند؛ دسته نخست شامل دانش آموزان پایههای تحصیلی میشود که امتحان نهایی ندارند و از شورای عالی آموزش و پرورش درخواست کردیم تا مجوز برگزاری امتحانات آنها به صورت آنلاین، داده شود.
وی افزود: اما دسته دوم شامل دانش آموزان پایههای یازدهم و دوازدهم میشود که آزمون نهایی دارند. این دانش آموزان نیز به دو گروه تقسیم میشوند؛ گروه اول شامل دانش آموزانی است که نمیخواهند در دانشگاههای داخل کشور ادامه تحصیل دهند، از این رو از شورای عالی آموزش و پرورش مجوز خواستیم تا برای این گروه امتحانات نهایی به صورت غیرحضوری برگزار شود.
او ادامه داد: اما گروه دوم شامل دانش آموزانی میشود که میخواهند در کنکور شرکت کرده و در دانشگاههای داخل کشور ایران تحصیل کنند، از این رو این دانش آموزان برای شرکت در کنکور باید در امتحانات نهایی حضوری شرکت کنند. بدین منظور میتوانند در مدارس داخل کشور به صورت مهمان در آزمون نهایی شرکت کنند و یا اینکه در مدارس خارج از کشور در دیگر کشورها مانند مدارس ایرانی در قطر، عمان، کویت و ترکیه، برای شرکت در امتحان نهایی حضوری به صورت مهمان مراجعه کنند.
رئیس مرکز امور بینالملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش در پایان خاطرنشان کرد: یعنی عملا برای تمام دانش آموزانی که در مدارس خارج از کشور در امارات مشغول به تحصیل هستند، راه حل دیده شده است و به روشهای مختلف در تلاش هستیم تا این دانش آموزان از تحصیل باز نمانند.