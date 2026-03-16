پویش معاونت جوانان وزارت ورزش برای عدم برگزاری مراسم چهارشنبه‌سوری در شرایط کنونی

معاونت امور جوانان وزارت ورزش با اعلام اینکه «پویش ملیِ از شمعِ یاد تا شعله‌ امید؛ برای ایرانِ پیروز» به همت شبکه ایران یاران جوان و با هدف عدم برگزاری مراسم چهارشنبه سوری در شرایط کنونی کشور آغاز شد، از معاونت امور جوانان ادارات کل ورزش و جوانان استان‌های سراسر کشور و سمن‌های جوانان دعوت کرد به این پویش بپیوندند.

به گزارش ایلنا، معاونت امور جوانان از آغاز «پویش ملیِ از شمعِ یاد تا شعله‌یِ امید؛ برای ایرانِ پیروز» به همت شبکه ایران یاران جوان خبر داد؛ این پویش با هدف عدم برگزاری مراسم چهارشنبه سوری در شرایط کنونی کشور آغاز شده است.

به گزارش پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، در متن این پویش آمده است:

«پویش ملیِ از شمعِ یاد تا شعله‌یِ امید؛ برای ایرانِ پیروز

حتی در امن‌ترین شهرها هم، صدای ترقه، خاطره تلخ حملات دشمن را برای آسیب‌دیدگان جنگ زنده می‌کند. امسال، با پرهیز از ترقه‌بازی، جشن پایان سال را با همدلی و آرامش بیشتری برگزار کنیم.»

معاونت امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، از معاونت امور جوانان ادارات کل ورزش و جوانان استان های سراسر کشور و سمن های جوانان دعوت کرد به این پویش بپیوندند.

