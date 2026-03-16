به گزارش پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، در متن این پویش آمده است:

«پویش ملیِ از شمعِ یاد تا شعله‌یِ امید؛ برای ایرانِ پیروز

حتی در امن‌ترین شهرها هم، صدای ترقه، خاطره تلخ حملات دشمن را برای آسیب‌دیدگان جنگ زنده می‌کند. امسال، با پرهیز از ترقه‌بازی، جشن پایان سال را با همدلی و آرامش بیشتری برگزار کنیم.»

معاونت امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، از معاونت امور جوانان ادارات کل ورزش و جوانان استان های سراسر کشور و سمن های جوانان دعوت کرد به این پویش بپیوندند.