احتمال تغییر در نحوه اعزام زائران حج تمتع
رئیس سازمان حج و زیارت از احتمال تغییر در نحوۀ اعزام زائران حج تمتع خبر داد و گفت: با توجه به شرایط ایجاد شده برای اعزام واجدان شرایط و احتمال تغییر اعزام از هوایی به زمینی بررسیهای کارشناسی انجام میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حج، علیرضا رشیدیان رئیس سازمان حج و زیارت، در آخرین نشست شورای برنامهریزی و هماهنگی بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت در سال ۱۴۰۴ گفت: در حج تمتع ۱۴۰۵ با توجه به شرایط ایجاد شده با برنامه ریزی مجدد و بررسیهای جلسات کارشناسی، برای اعزام واجدان شرایط و احتمال تغییر اعزام از هوایی به زمینی که به زودی اعلام میشود، انجام خواهد شد.
رشیدیان با اشاره به برنامهریزیهای انجام شده با شروع جنگ رمضان در ۹ اسفند، افزود: از همان روز اول موضوع بازگشت عمرهگزاران و زائران عتبات به کشور در دستور کار بود و با توجه به مهلت اعلام شده از طرف عربستان برای تعیین تکلیف حج تمتع سال ۱۴۰۵ این موضوع نیز بررسی شد.
وی ادامه داد: همۀ خدمات دربارۀ بازگشت معتمرین هم از مسیر مکه به مدینه، از مدینه به مرز عرعر، ورود از مرز عرعر و انتقال به مدینةالحجاج عراق و رسیدگی تیم پزشکی و تشکیل ستاد در مرز شلمچه و انتقال به استانها با قطار و اتوبوس، به خوبی انجام شد.
رئیس سازمان حج و زیارت گفت: برای ثبت نامیها تا پایان فروردین در صورت تمایل برای اعزام، برنامهریزیها صورت میگیرد و در صورت اعلام انصراف، وجه مورد نظر عودت داده میشود.
رشیدیان با اشاره به حضور میدانی مردم در میادین ادامه داد: موضوع برپایی ایستگاههای صلواتی خدمت رسان به مردم هم از دیگر خدماتی است که در این روزها در دستور کار است. ۹۵ ایستگاه خدماتی در سراسر کشور برپا شده و بیش از هزار و ۴۰۰ نفر از کارگزاران در این ایستگاهها در کنار مردم مشغول خدمت هستند و در یکی از ایستگاهها یک نفر از کارگزاران به شهادت رسید.
حجت الاسلام سید عبدالفتاح نواب نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت نیز در این نشست با گرامیداشت یاد شهدای جنگ رمضان و شهید والا مقام امام خامنهای (رضوان الله علیه) گفت: امیدواریم خون پاک ایشان در پیشبرد برنامههای اسلام و جهان شمول کردن حرکتهای اسلامی، موثر واقع شود.
حجت الاسلام سید عبدالفتاح نواب افزود: تفکراتی که از جزیره بدنام آغاز و با جنایتکار کودککش همراه میشود، خدای بزرگ اجازه نخواهد داد که غالب شود. امروز از فراعنه جز بدنامی و از رهبران الهی جز خوشنامی چیزی باقی نمانده است.
وی ادامه داد: تلاشهای نابخردانه افرادی که پایبند به انسانیت نیستند، موجب تنفر از آنان و درخشش جبهه حق میشود، امروز در جهان موجودی بدنامتر از این دو نفر یکی در قساوت و کودککشی و دیگری سابقه دار در جزیره بدنام اپستین، نداریم.
همچنین اکبر رضائی معاون حج و عمره سازمان حج و زیارت در گزارشی با اشاره به برنامههای حج پیش رو، گفت: جلسات کارشناسی دربارۀ نحوه اعزام و اعلام واجدان شرایط برگزارشده است و به زودی بعد از جمع بندی نتایج اعلام خواهد شد. برنامه ریزیها برای اعزام زائران به حج تمتع انجام شده است تا حج پیش رو به نحو احسن برگزار شود.
نصراله فرهمند مدیرعامل موسسه عمره سعادت نیز با اعلام آمار بازگشت زائران عمره ،گفت: دو هزار نفر از عمرهگذاران در بازگشت به وطن از مسیر ریلی بازگشتند.
فرهمند افزود: برنامه ریزی برای عمره سال ۱۴۰۵ در حال انجام است و جلسات کارشناسی برای برگزاری آن نیز انجام شده است.