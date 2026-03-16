ثبت ۹۰ هزار تماس مردمی و ارائه مشاوره تلفنی در روزهای جنگ

کولیوند با ارائه گزارشی از عملکرد سامانه ۴۰۳۰ تا ۲۵ اسفند ۱۴۰۴ (ساعت ۱۵:۳۰) اظهار کرد: از زمان راه‌اندازی سامانه ۴۰۳۰ با همکاری جمعیت هلال‌احمر و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، شاهد شکل‌گیری یکی از جلوه‌های ماندگار همدلی ملی بوده‌ایم؛ حرکتی بزرگ که در آن متخصصان و مشاوران داوطلب با احساس مسئولیت انسانی و اجتماعی، برای افزایش تاب‌آوری جامعه و ارائه مشاوره‌های تخصصی در کنار هم‌وطنان قرار گرفته‌اند.

وی افزود: تا این تاریخ، ۸۹ هزار و ۹۵۲ تماس از سوی مردم عزیز کشور پاسخ داده شده و در مجموع ۳۶۸ هزار و ۵۲۰ دقیقه مشاوره تخصصی معادل ۶۱۴۲ ساعت گفت‌وگوی حمایتی و راهنمایی تخصصی به مردم ارائه شده است؛ گفت‌وگوهایی که بسیاری از آن‌ها توانسته‌اند آرامش، امید و راهنمایی‌های مؤثر را برای خانواده‌ها به همراه داشته باشند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر ادامه داد: در این حرکت ارزشمند، ۱۲۰۰ مشاور متخصص به صورت داوطلبانه و با روحیه‌ای انسانی و متعهدانه در کنار مردم حضور یافته‌اند؛ افرادی که دانش، تجربه و دل‌های مهربان خود را وقف خدمت به هم‌وطنان کرده‌اند و نمونه‌ای درخشان از فرهنگ نوع‌دوستی و مسئولیت اجتماعی را به نمایش گذاشته‌اند.

کولیوند با تأکید بر تأثیر اجتماعی این خدمات گفت: بازخوردهای مردمی نشان می‌دهد که سامانه ۴۰۳۰ توانسته است در روزهایی که جامعه بیش از هر زمان دیگری نیازمند همدلی و راهنمایی است، نقشی مؤثر در آرامش‌بخشی، افزایش آگاهی عمومی و تقویت تاب‌آوری اجتماعی ایفا کند؛ موضوعی که برای خانواده بزرگ هلال‌احمر مایه افتخار و دلگرمی است.»

وی همچنین به حضور میدانی نیروهای هلال‌احمر در میان مردم اشاره کرد و افزود: در کنار خدمات مشاوره تلفنی، مربیان، داوطلبان و امدادگران هلال‌احمر در اجتماعات مردمی نیز حضور فعال دارند و با ارائه آموزش‌های امدادی، سلامت‌محور و پیشگیرانه، گامی مؤثر در ارتقای آمادگی و ایمنی جامعه برمی‌دارند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر در پایان خاطرنشان کرد: خدمات جمعیت هلال‌احمر تنها به سامانه ۴۰۳۰ محدود نمی‌شود؛ داروخانه‌های هلال‌احمر، مراکز درمانی، مراکز توانبخشی و شبکه گسترده داوطلبان این جمعیت نیز به صورت شبانه‌روزی در حال خدمت‌رسانی به مردم هستند تا هیچ ایرانی در مسیر سلامت، امید و آرامش تنها نماند.»

براساس گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی جمعیت هلال‌احمر، کولیوند تأکید کرد: هلال‌احمر با شعار ماندگار خدمت بی‌منت، همواره در کنار مردم خواهد ماند و با تکیه بر سرمایه عظیم داوطلبان، اعتماد مردم و روحیه انسان‌دوستی، این مسیر پرافتخار خدمت‌رسانی را با قدرت ادامه خواهد داد.