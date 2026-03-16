ثبت ۹۰ هزار تماس مردمی و ارائه مشاوره تلفنی در روزهای جنگ
رئیس جمعیت هلالاحمر کشورمان از فعالیت ۱۲۰۰ مشاور متخصص در سامانه تلفنی ۴۰۳۰ و پاسخ به حدود ۹۰ هزار تماس مردمی با این سامانه برای دریافت خدمات حمایت روانی در شرایط جنگی کشور خبر داد.
رئیس جمعیت هلالاحمر اعلام کرد
به گزارش ایلنا، پیرحسین کولیوند با اشاره به عملکرد سامانه تلفنی ۴۰۳۰ گفت: این سامانه به نمادی از همبستگی ملی، مسئولیتپذیری اجتماعی و جلوهای روشن از روحیه انساندوستی تبدیل شده است؛ جایی که هزاران متخصص داوطلب با انگیزهای الهی و روحیهای جهادی در کنار مردم ایستادهاند تا در لحظات نگرانی و نیاز، صدای آرامش و امید باشند.
کولیوند با ارائه گزارشی از عملکرد سامانه ۴۰۳۰ تا ۲۵ اسفند ۱۴۰۴ (ساعت ۱۵:۳۰) اظهار کرد: از زمان راهاندازی سامانه ۴۰۳۰ با همکاری جمعیت هلالاحمر و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، شاهد شکلگیری یکی از جلوههای ماندگار همدلی ملی بودهایم؛ حرکتی بزرگ که در آن متخصصان و مشاوران داوطلب با احساس مسئولیت انسانی و اجتماعی، برای افزایش تابآوری جامعه و ارائه مشاورههای تخصصی در کنار هموطنان قرار گرفتهاند.
وی افزود: تا این تاریخ، ۸۹ هزار و ۹۵۲ تماس از سوی مردم عزیز کشور پاسخ داده شده و در مجموع ۳۶۸ هزار و ۵۲۰ دقیقه مشاوره تخصصی معادل ۶۱۴۲ ساعت گفتوگوی حمایتی و راهنمایی تخصصی به مردم ارائه شده است؛ گفتوگوهایی که بسیاری از آنها توانستهاند آرامش، امید و راهنماییهای مؤثر را برای خانوادهها به همراه داشته باشند.
رئیس جمعیت هلالاحمر ادامه داد: در این حرکت ارزشمند، ۱۲۰۰ مشاور متخصص به صورت داوطلبانه و با روحیهای انسانی و متعهدانه در کنار مردم حضور یافتهاند؛ افرادی که دانش، تجربه و دلهای مهربان خود را وقف خدمت به هموطنان کردهاند و نمونهای درخشان از فرهنگ نوعدوستی و مسئولیت اجتماعی را به نمایش گذاشتهاند.
کولیوند با تأکید بر تأثیر اجتماعی این خدمات گفت: بازخوردهای مردمی نشان میدهد که سامانه ۴۰۳۰ توانسته است در روزهایی که جامعه بیش از هر زمان دیگری نیازمند همدلی و راهنمایی است، نقشی مؤثر در آرامشبخشی، افزایش آگاهی عمومی و تقویت تابآوری اجتماعی ایفا کند؛ موضوعی که برای خانواده بزرگ هلالاحمر مایه افتخار و دلگرمی است.»
وی همچنین به حضور میدانی نیروهای هلالاحمر در میان مردم اشاره کرد و افزود: در کنار خدمات مشاوره تلفنی، مربیان، داوطلبان و امدادگران هلالاحمر در اجتماعات مردمی نیز حضور فعال دارند و با ارائه آموزشهای امدادی، سلامتمحور و پیشگیرانه، گامی مؤثر در ارتقای آمادگی و ایمنی جامعه برمیدارند.
رئیس جمعیت هلالاحمر در پایان خاطرنشان کرد: خدمات جمعیت هلالاحمر تنها به سامانه ۴۰۳۰ محدود نمیشود؛ داروخانههای هلالاحمر، مراکز درمانی، مراکز توانبخشی و شبکه گسترده داوطلبان این جمعیت نیز به صورت شبانهروزی در حال خدمترسانی به مردم هستند تا هیچ ایرانی در مسیر سلامت، امید و آرامش تنها نماند.»
براساس گزارش پایگاه اطلاعرسانی جمعیت هلالاحمر، کولیوند تأکید کرد: هلالاحمر با شعار ماندگار خدمت بیمنت، همواره در کنار مردم خواهد ماند و با تکیه بر سرمایه عظیم داوطلبان، اعتماد مردم و روحیه انساندوستی، این مسیر پرافتخار خدمترسانی را با قدرت ادامه خواهد داد.