ارائه خدمات هویتی در ادارات ثبت احوال سراسر کشور بدون وقفه ادامه دارد

رمضانی، سربازرس سازمان بازرسی کل کشور، با حضور در سازمان ثبت احوال کشور با دکتر جمالو، معاون وزیر و رئیس سازمان ثبت احوال کشور، دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان ثبت احوال کشور، محمد جمالو، معاون وزیر و رئیس سازمان ثبت احوال کشور، با تشریح اقدامات و تمهیدات صورت گرفته برای استمرار خدمات‌رسانی در سطح کشور بیان داشت: با وجود شرایط و محدودیت خاص کنونی، ارائه خدمات در ادارات ثبت احوال سراسر کشور بدون وقفه ادامه داشته و کارکنان این سازمان با روحیه‌ای جهادی و احساس مسئولیت بالا در حال خدمت‌رسانی به مردم هستند.

وی با اشاره به اولویت‌بندی خدمات حیاتی سازمان افزود: در این مدت تمرکز اصلی بر تداوم خدمات اساسی و ضروری از جمله ثبت وقایع حیاتی به‌ ویژه ثبت ولادت و وفات، پاسخگویی به استعلامات دستگاه‌های اجرایی کشور، ارائه سرویس‌های سیستمی و برخط به نهادها و سازمان‌های مرتبط بوده است تا هیچ خللی در فرایندهای حاکمیتی و خدمات عمومی ایجاد نشود.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور همچنین خاطر نشان کرد: سایر خدمات مهم سازمان از جمله رسیدگی به امور انحصار وراثت، ساماندهی اطلاعات خانوار و ارائه خدمات هویتی به متقاضیان نیز با برنامه‌ریزی مناسب و تلاش کارکنان در سطح کشور در حال انجام است و تلاش شده است تا در این شرایط نیز مردم در دریافت خدمات مورد نیاز خود با کمترین مشکل مواجه شوند.

سربازرس سازمان بازرسی کل کشور با تقدیر از تلاش‌ها و مجاهدت‌های مسئولان و کارکنان خدوم سازمان ثبت احوال کشور در شرایط حساس ویژه کنونی گفت: کارکنان این سازمان با روحیه‌ای متعهدانه، جهادی و مسئولانه همچنان در خط مقدم ارائه خدمات هویتی به مردم و دستگاه‌های اجرایی حضور داشته و لحظه‌ای از خدمت‌رسانی بازنایستاده‌اند.

رمضانی نقش سازمان ثبت احوال کشور در حفظ پایداری خدمات هویتی کشور را بسیار مهم و راهبردی توصیف کرد و از تعهد، مسئولیت‌پذیری و تلاش بی‌وقفه مدیران و کارکنان این مجموعه در استمرار ارائه خدمات در شرایط خاص کشور قدردانی نمود.

در این نشست، محمدی، مدیرکل بازرسی سازمان ثبت احوال کشور نیز ضمن ارائه گزارشی از روند نظارت‌ها و پایش عملکرد واحدهای اجرایی، بر اهمیت حفظ کیفیت خدمات و صیانت از حقوق شهروندان در تمامی شرایط تأکید کرد و از همراهی و تلاش کارکنان مجموعه در تحقق این مهم قدردانی نمود.

در پایان این دیدار، طرفین بر ضرورت تداوم هم‌افزایی و همکاری میان سازمان ثبت احوال کشور و سازمان بازرسی کل کشور به‌ منظور ارتقای سطح خدمات، صیانت از حقوق مردم و حفظ پایداری نظام خدمات هویتی کشور تأکید کردند.

