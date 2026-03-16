خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

شارژ اعتبار خرید بسته غذایی رایگان برای کودکان زیر ۵ سال/ تخصیص ۱۶ قلم اقلام کالابرگی برای مشمولان

کد خبر : 1762790
لینک کوتاه کپی شد.

معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از شارژ کارت اعتبار سرپرستان خانوار دارای کودکان زیر ۵ سال در قالب، رفع سوء تغذیه خبر داد.

به گزارش ایلنا؛ یعقوب اندایش با اعلام این خبر گفت: این طرح در راستای ارتقای امنیت غذایی کودکان در زمان طلایی رشد کودک در حال اجرا است. 

وی افزود: این طرح ملی با همکاری وزارت بهداشت از طریق پایش شاخص‌های سلامت کودکان توسط خانه‌ها و مراکز بهداشتی شهری و روستایی سراسر کشور انجام شده است. 

اندایش اضافه کرد: خانوار مشمول می‌توانند از دوشنبه مورخ ۲۵ اسفند ماه سال‌جاری از فروشگاه‌های طرف قرارداد در بستر کالابرگ الکترونیکی ۱۶ قلم غذایی را خرید کنند. 

وی خاطرنشان کرد: در این مرحله ۲۲۲ هزار کودک مشمول شده و حساب سرپرستان خانوار ایشان، به ازای هر کودک در دهک‌های ۱ تا ۵ مبلغ ۱.۳۰۰. ۰۰۰ تومان و برای دهک‌های ۶ و ۷ مبلغ ۸۰۰.۰۰۰ تومان تخصیص یافته است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
