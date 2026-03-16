۲۳ هزار تماس با اورژانس اجتماعی در اوج جنگ
رئیس مرکز اورژانس اجتماعی گفت: در حال حاضر ۳۸۶ مرکز اورژانس اجتماعی بدون وقفه در حال ارائه خدمات هستند و از ابتدای حملات متجاوزانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشورمان این مرکز ۲۳ هزار و ۶۰۰ تماس دریافت کرده است.

به گزارش ایلنا، سلمان حسینی، رئیس مرکز اورژانس اجتماعی، پیشگیری از آسیب‌ها و بازتوانی اعتیاد سازمان بهزیستی کشور گفت: خدمات اورژانس اجتماعی در ایام جنگ نیز به صورت ۲۴ساعته ارائه می‌شود. 

به گفته‌ی او، در حال حاضر ۳۸۶ مرکز اورژانس اجتماعی، بدون وقفه در حال ارائه خدمات هستند و از ابتدای حملات متجاوزانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشورمان این مرکز ۲۳ هزار و ۶۰۰ تماس دریافت کرده است. 

حسینی درباره آمار خدمات ارائه‌شده توسط اورژانس اجتماعی بیان کرد: ۴۵۰۰ مورد خدمات سیار مداخله‌ای و بیش از ۶۰۰ مورد خدمات سیار مرتبط مستقیم با شرایط جنگ داشتیم. 

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان بهزیستی کشور، اورژانس اجتماعی به عنوان یکی از بخش‌های مهم سازمان بهزیستی کشور، به صورت شبانه‌روزی و رایگان خدمات فوری اجتماعی ارائه می‌نماید. این مرکز در شرایط بحرانی از جمله: 

- کودک‌آزاری

- همسرآزاری

- سالمندآزاری

-معلول آزاری

- فرار از منزل

-افکار و اقدام به خودکشی

-اختلافات خانوادگی حاد

و سایر افرادی که در شرایط بحرانی قرار دارند به ارائه‌ی خدمات می‌پردازد.

