۲۳ هزار تماس با اورژانس اجتماعی در اوج جنگ
رئیس مرکز اورژانس اجتماعی گفت: در حال حاضر ۳۸۶ مرکز اورژانس اجتماعی بدون وقفه در حال ارائه خدمات هستند و از ابتدای حملات متجاوزانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشورمان این مرکز ۲۳ هزار و ۶۰۰ تماس دریافت کرده است.
به گزارش ایلنا، سلمان حسینی، رئیس مرکز اورژانس اجتماعی، پیشگیری از آسیبها و بازتوانی اعتیاد سازمان بهزیستی کشور گفت: خدمات اورژانس اجتماعی در ایام جنگ نیز به صورت ۲۴ساعته ارائه میشود.
حسینی درباره آمار خدمات ارائهشده توسط اورژانس اجتماعی بیان کرد: ۴۵۰۰ مورد خدمات سیار مداخلهای و بیش از ۶۰۰ مورد خدمات سیار مرتبط مستقیم با شرایط جنگ داشتیم.
به گزارش روابط عمومی و امور بینالملل سازمان بهزیستی کشور، اورژانس اجتماعی به عنوان یکی از بخشهای مهم سازمان بهزیستی کشور، به صورت شبانهروزی و رایگان خدمات فوری اجتماعی ارائه مینماید. این مرکز در شرایط بحرانی از جمله:
- کودکآزاری
- همسرآزاری
- سالمندآزاری
-معلول آزاری
- فرار از منزل
-افکار و اقدام به خودکشی
-اختلافات خانوادگی حاد
و سایر افرادی که در شرایط بحرانی قرار دارند به ارائهی خدمات میپردازد.