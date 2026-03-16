خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس سازمان بهزیستی اعلام کرد:

خسارات جنگ به ۳۰ هزار خانوار تحت پوشش بهزیستی؛ دو معلول شهید شدند

لینک کوتاه کپی شد.

رئیس سازمان بهزیستی از آسیب به ۳۰ هزار خانوار تحت پوشش در جریان حملات متجاوزانه آمریکا و رژیم صهیونیستی خبر داد و گفت: دو مددجوی دارای معلولیت به شهادت رسیدند.

به گزارش ایلنا، سید جواد حسینی در جلسه شورای معاونان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره مجموع آسیب‌ها و خسارات وارده به افراد و مراکز سازمان بهزیستی در جریان حملات متجاوزانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، اطلاعات دقیقی ارائه داد. 

وی درباره آمار خسارات به مسکن مددجویان بیان کرد: در حوزه مسکن، تعداد واحدهای مسکونی مددجویان آسیب‌دیده ۹۵۶ واحد است که از این تعداد ۴۱ واحد تخریب کامل شده‌اند و ۹۱۵ واحد با آسیب ۵ تا ۵۰ درصد مواجه شدند. 

اثرات حملات بر اشتغال مددجویان 

حسینی تعداد کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از جنگ را ۲۴۷۵ شغل تخمین زد و گفت: تلاش می‌شود این خسارات از طریق اعتبارات و سرمایه در گردش جبران شود. 

رئیس سازمان بهزیستی درباره خسارات به ساختمان‌های اداری متذکر شد: آسیب‌دیدگی ساختمان‌های اداری در استان‌های مختلف بدین ترتیب است: کردستان ۵۰ درصد، ایلام ۴۰ درصد، کرمانشاه ۴۰ درصد، تهران (شمیرانات و شهرری) ۱۵ درصد و آذربایجان غربی ۵ درصد. 

شهادت دو مددجوی بهزیستی 

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان بهزیستی کشور، وی با اشاره به اینکه تعداد مراکز غیردولتی تابعه سازمان بهزیستی که آسیب دیده‌اند، ۱۸ مرکز است، گفت: همچنین از میان مددجویان دارای معلولیت، ۲ نفر در استان ایلام به شهادت رسیده‌اند و در مجموع، حدود ۳۰ هزار خانوار در انواع آسیب‌های مختلف دچار مشکل شده‌اند که نیازمند کمک‌های فوری هستند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل