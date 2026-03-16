خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ابلاغ دستورالعمل تشدید نظارت‌های نوروزی بر بازار فرآورده‌های غذایی
کد خبر : 1762733
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل امور فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو، جزئیات برنامه عملیاتی تشدید نظارت‌ها و برقراری کشیک‌های نوروزی سال ۱۴۰۵ را به منظور صیانت از سلامت سفره مردم و کنترل دقیق بازار در ایام تعطیلات به معاونت‌های سراسر کشور ابلاغ کرد.

به گزارش ایلنا، عبدالعظیم بهفر با صدور ابلاغیه‌ای خطاب به معاونان غذا و دارو دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور، ضمن قدردانی از تلاش‌های صورت‌گرفته در سال ۱۴۰۴، بر ضرورت استمرار نظارت‌های هوشمند و بهینه در ایام پایانی سال و تعطیلات نوروزی تأکید کرد. 

مطابق این ابلاغیه، برنامه ویژه نظارتی از تاریخ ۲۵ اسفندماه ۱۴۰۴ لغایت ۲۰ فروردین‌ماه ۱۴۰۵ در قالب دو محور عملیاتی «برنامه شیفت کاری نوروزی» و «کمپین تشدید نظارت‌ها» اجرایی خواهد شد. 

بهفر در تشریح جزئیات برنامه شیفت‌بندی نوروزی تصریح کرد: تمامی معاونت‌ها و مدیریت‌های غذا و دارو موظفند با حضور فعال و فیزیکی کارشناسان از ساعت ۸ الی ۱۳ و همچنین برقراری سیستم پاسخگویی شبانه‌روزی (On call) در روزهای تعطیل، نسبت به دریافت و رسیدگی به شکایات مردمی اقدام کنند. » وی همچنین بر استقرار کارشناسان ناظر در محل گمرکات کشور برای تسهیل و نظارت بر فرآیندهای مربوطه تأکید کرد. 

مدیرکل امور فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو در ادامه به آغاز کمپین تشدید نظارت‌های نوروزی اشاره کرد و افزود: در این بازه زمانی، بازرسان بدون الزام به خرید محصول، نسبت به پایش دقیق برچسب‌گذاری مواد غذایی و آشامیدنی در سطح عرضه اقدام خواهند کرد. شناسایی موارد مشکوک به تقلب، محصولات فاقد مجوز یا جعل پروانه ساخت، کالاهای تاریخ‌مصرف گذشته و فرآورده‌های قاچاق در اولویت این بازرسی‌ها قرار دارد. 

به گزارش ایفدانا، وی خاطرنشان کرد: تمامی فرآیندهای نظارتی و گزارش‌های‌عدم انطباق باید به‌صورت لحظه‌ای در سامانه ارزیابی، نظارت و بازرسی (Audit) ثبت و گزارش اقدامات قانونی نیز به اداره کل ارسال شود. 

بهفر در پایان این ابلاغیه، بر تعامل سازنده با معاونت‌های بهداشت جهت پیشگیری از توزیع کالاهای سلامت‌محور قاچاق تأکید کرد و یادآور شد: پیگیری‌های قانونی در خصوص تخلفات مشاهده شده، راساً توسط معاونت‌های غذا و دارو دانشگاه‌ها انجام خواهد پذیرفت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل