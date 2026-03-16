به گزارش ایلنا، عبدالعظیم بهفر با صدور ابلاغیه‌ای خطاب به معاونان غذا و دارو دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور، ضمن قدردانی از تلاش‌های صورت‌گرفته در سال ۱۴۰۴، بر ضرورت استمرار نظارت‌های هوشمند و بهینه در ایام پایانی سال و تعطیلات نوروزی تأکید کرد.

مطابق این ابلاغیه، برنامه ویژه نظارتی از تاریخ ۲۵ اسفندماه ۱۴۰۴ لغایت ۲۰ فروردین‌ماه ۱۴۰۵ در قالب دو محور عملیاتی «برنامه شیفت کاری نوروزی» و «کمپین تشدید نظارت‌ها» اجرایی خواهد شد.

بهفر در تشریح جزئیات برنامه شیفت‌بندی نوروزی تصریح کرد: تمامی معاونت‌ها و مدیریت‌های غذا و دارو موظفند با حضور فعال و فیزیکی کارشناسان از ساعت ۸ الی ۱۳ و همچنین برقراری سیستم پاسخگویی شبانه‌روزی (On call) در روزهای تعطیل، نسبت به دریافت و رسیدگی به شکایات مردمی اقدام کنند. » وی همچنین بر استقرار کارشناسان ناظر در محل گمرکات کشور برای تسهیل و نظارت بر فرآیندهای مربوطه تأکید کرد.

مدیرکل امور فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو در ادامه به آغاز کمپین تشدید نظارت‌های نوروزی اشاره کرد و افزود: در این بازه زمانی، بازرسان بدون الزام به خرید محصول، نسبت به پایش دقیق برچسب‌گذاری مواد غذایی و آشامیدنی در سطح عرضه اقدام خواهند کرد. شناسایی موارد مشکوک به تقلب، محصولات فاقد مجوز یا جعل پروانه ساخت، کالاهای تاریخ‌مصرف گذشته و فرآورده‌های قاچاق در اولویت این بازرسی‌ها قرار دارد.

به گزارش ایفدانا، وی خاطرنشان کرد: تمامی فرآیندهای نظارتی و گزارش‌های‌عدم انطباق باید به‌صورت لحظه‌ای در سامانه ارزیابی، نظارت و بازرسی (Audit) ثبت و گزارش اقدامات قانونی نیز به اداره کل ارسال شود.

بهفر در پایان این ابلاغیه، بر تعامل سازنده با معاونت‌های بهداشت جهت پیشگیری از توزیع کالاهای سلامت‌محور قاچاق تأکید کرد و یادآور شد: پیگیری‌های قانونی در خصوص تخلفات مشاهده شده، راساً توسط معاونت‌های غذا و دارو دانشگاه‌ها انجام خواهد پذیرفت.

