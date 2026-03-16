به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران، یوسف مقدمی با اشاره به سنت دیرینه زیارت اهل قبور در روزهای پایانی سال اظهار داشت: با توجه به حضور گسترده شهروندان در بهشت زهرا (س) جهت غبارروبی مزار درگذشتگان و برگزاری مراسم تحویل سال نو، طرح ویژه کاهش آسیب‌های اجتماعی از ابتدای هفته جاری در این محدوده آغاز شده است.

وی با تشریح جزئیات این اقدام اظهار داشت: در قالب این طرح، عملیات شناسایی و ساماندهی متکدیان، معتادان متجاهر، افراد کارتن‌خواب و بی‌خانمان به صورت مستمر در محوطه و مسیرهای دسترسی به بهشت زهرا (س) انجام می‌شود.

مقدمی خاطرنشان کرد: در این طرح ۱۲ تیم مددکاری گشت فوریت‌های اجتماعی و مرکز فوریت‌های خدمات اجتماعی بهشت زهرا (س) به شکل ویژه فعالیت خواهند داشت.

معاون حمایت‌های سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران در پایان تأکید کرد: هدف اصلی از اجرای این طرح، صیانت از حریم اجتماعی و ایجاد فضایی امن و آرام برای خانواده‌ها در ایام پایانی سال است تا شهروندان بتوانند با کمترین دغدغه به زیارت قبور مطهر شهدا و عزیزان خود بپردازند.

