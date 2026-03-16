اجرای طرح ویژه ساماندهی آسیب‌های اجتماعی در بهشت زهرا همزمان با پنجشنبه آخر سال

معاون حمایت‌های اجتماعی سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران گفت: در آستانه پنجشنبه آخر سال و ایام نوروز، طرح گسترده کاهش آسیب‌های اجتماعی با هدف انتظام‌بخشی و ارتقای آرامش روانی شهروندان در محدوده بهشت زهرا (س) به مرحله اجرا درآمد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران، یوسف مقدمی با اشاره به سنت دیرینه زیارت اهل قبور در روزهای پایانی سال اظهار داشت: با توجه به حضور گسترده شهروندان در بهشت زهرا (س) جهت غبارروبی مزار درگذشتگان و برگزاری مراسم تحویل سال نو، طرح ویژه کاهش آسیب‌های اجتماعی از ابتدای هفته جاری در این محدوده آغاز شده است. 

وی با تشریح جزئیات این اقدام اظهار داشت: در قالب این طرح، عملیات شناسایی و ساماندهی متکدیان، معتادان متجاهر، افراد کارتن‌خواب و بی‌خانمان به صورت مستمر در محوطه و مسیرهای دسترسی به بهشت زهرا (س) انجام می‌شود. 

مقدمی خاطرنشان کرد: در این طرح ۱۲ تیم مددکاری گشت فوریت‌های اجتماعی و مرکز فوریت‌های خدمات اجتماعی بهشت زهرا (س) به شکل ویژه فعالیت خواهند داشت. 

معاون حمایت‌های سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران در پایان تأکید کرد: هدف اصلی از اجرای این طرح، صیانت از حریم اجتماعی و ایجاد فضایی امن و آرام برای خانواده‌ها در ایام پایانی سال است تا شهروندان بتوانند با کمترین دغدغه به زیارت قبور مطهر شهدا و عزیزان خود بپردازند.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
