به گزارش ایلنا، سردار احمدرضا رادان در یک برنامه تلویزیونی ضمن تقدیر از همکاری و همراهی ارزشمند مردم، اظهار کرد: به مردم عزیزمان قول دادیم که با ایادی داخلی دشمن همانند خود دشمن برخورد کنیم و به همین صورت و بر مبنای این قول و وعده عمل کرده ایم.

وی افزود: تعداد اندکی که دوست داشتند در این ایام جنگ، بروز و ظهور کنند و سارقینی که قصد داشتند به اموال مردم دست درازی کنند، پاسخ محکمی را از پلیس گرفتند.

سردار رادان تصریح کرد: در همین راستا نزدیک به ۳۰ سارق، شرور و کسانی که می‌خواستند از شرایط موجود سوءاستفاده کنند به ضرب شلیک پلیس زمین گیر شدند و این مهم هم چنان ادامه دارد.

فرمانده کل انتظامی همچنین با اشاره به اقدامات پلیس در حوزه فضای مجازی نیز گفت: در این بین، چند دسته افراد وجود دارد، عده‌ای که غافل هستند و چندین هزار نفر با پیامک پلیس، عمل خود را کنار گذاشتند.

سردار رادان افزود: تعدادی از این افراد تکراری بودند که بالغ بر ۵۰۰ نفر از آن‌ها را دستگیر کردیم و از این بین ۲۵۰نفر به عنوان کیس (مورد) مهم شناسایی شدند که اطلاعات را به دشمن. می‌دادند و با گروهک‌ها تماس داشتند به نحوی که از مکان‌های مورد اصابت تصویر گرفته و برای دشمن ارسال می‌کردند.

وی اظهار کرد: از این تعداد نیز ۲۰ مورد خیلی مهم شناسایی شد که شامل یک گروه جاسوسی بود که در سه استان کشورمتلاشی شدند.

سردار رادان از دستگیری عوامل اصلی یک عملیات خرابکارانه خبر داد و گفت: متاسفانه این افراد اطلاعات و مشخصات یکی از شرکت‌های خصوصی را ارسال کرده بودند که مورد اصابت دشمن قرار گرفت.

به گفته وی، در این بین تعدادی از رابطین مالی که از منابع خود پول می‌گرفتند و بین وطن فروشان تقسیم و توزیع می‌کردند، نیز دستگیر شدند، همچنین کسانی که با ارسال مکان نما از موقعیت‌های اماکن با تهیه فیلم به دشمن اطلاعات می‌داند، نیز دستگیر شدند.

فرمانده کل انتظامی کشور تصریح کرد: به مردم عزیز قول می‌دهیم همان گونه که عهد و پیمان بستیم در کنار آن‌ها باشیم و برای امنیت مردم، جان خود را در طبق اخلاص گذاشته ایم.

وی با اشاره به حمله دشمن به اماکن انتظامی گفت: امروز هر واحدگشت ما یک کلانتری است و یک فرماندهی انتظامی، یعنی هزاران هزار کلانتری، گشت و واحد انتظامی به امکانات نظام و کشور اضافه شده است و همان گونه که قول دادیم با ایادی و جواسیس، همان برخوردی را خواهیم کرد که با دشمنان می‌کنیم.

