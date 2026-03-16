پیام تسلیت مدیر فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ در پی شهادت امدادگر هلال‌احمر اصفهان
حسام الشرقاوی، مدیر منطقه منا فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و هلال‌احمر در پیامی‌به پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هاال‌احمر، شهادت امدادگر هلال احمر اصفهان در حملات آمریکایی - صهیونی به کشورمان را تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا، حسام الشرقاوی، مدیر منطقه منا فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و هلال‌احمر، در پیامی‌با این مضمون که «جناب دکتر کولیوند، فقدان داوطلب هلال‌احمر ایران در جنگ اخیر را صمیمانه تسلیت می‌گویم.» جان‌باختن داوطلب هلال‌احمر اصفهان در حملات تجاوزگرانه دشمن آمریکایی- صهیونی به کشورمان را به جمعیت هلال‌احمر ایران تسلیت گفت. 

نجاتگر یکم «حمیدرضا جهان‌بخش»، ۲۴ ساله، در جریان حملات دشمن آمریکایی-صهیونی به اصفهان به شهادت رسید. حمیدرضا در نیروی انتظامی نجف‌آباد سرباز بود. در روز پنجم جنگ، محل خدمت‌شان مورد حمله قرار گرفت و ساختمان کاملاً تخریب شد. او و فرمانده‌اش زیر آوار ماندند و پیکر حمیدرضا چند روز بعد از زیر آوار پیدا شد. 

الشرقاوی پیشتر نیز در پیامی به رئیس جمعیت هلال‌احمر کشورمان ضمن ابراز نگرانی و محکومیت شدید حملات صهیونی- آمریکایی به غیرنظامیان و زیرساخت‌های امدادی و درمانی و آموزشی کشور، از شجاعت و ایستادگی اعضای هلال‌احمر برای خدمت به آسیب‌دیدگان قدردانی کرد. 

وی خطاب به کولیوند نوشته بود: «به نمایندگی از دفتر منطقه‌ای منا در فدراسیون جمعیت‌های بین‌المللی صلیب سرخ و هلال‌احمر، مایلم بار دیگر محکومیت شدید هرگونه خشونت علیه کارکنان و داوطلبان بشردوست و همچنین علیه خدمات و زیرساخت‌هایی که از ارائه کمک‌های بشردوستانه پشتیبانی می‌کنند را ابراز کنم.» 

بر اساس گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی جمعیت هلال‌احمر، همچنین در نشست برخط مدیران و مسئولان نهضت جهانی صلیب سرخ که به‌تازگی و در پی حمله دشمن آمریکایی-صهیونی به کشورمان برگزار شد، بر لزوم همکاری جمعیت‌های ملی برای کمک به مردم آسیب‌دیده از جنگ در ایران و کاهش آلام آن‌ها تاکید شد.

