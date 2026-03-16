ترافیک نیمهسنگین در محورهای چالوس و هراز
جانشین پلیس راه راهور فراجا از ترافیک نیمهسنگین در محورهای چالوس و هراز خبر داد و گفت: مسیر شمال به جنوب جاده چالوس در محدودههای میانک، ولیآباد و پل زنگوله با ترافیک نیمهسنگین مواجه است.
به گزارش ایلنا از راهور فراجا، سرهنگ سیاوش محبی با تشریح آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محورهای کشور در ۲۵ اسفند، اظهار کرد: همزمان در محور هراز، ترافیک نیمهسنگین صبحگاهی در مسیر شمال به جنوب محدوده چلاو و در مسیر جنوب به شمال محدوده آباسک گزارش شده است.
به گفته وی، همچنین در محور قزوین-کرج-تهران، ترافیک نیمهسنگین به سمت تهران در محدوده امامزاده طاهر و تا پل کلاک وجود دارد.
سرهنگ محبی افزود: همزمان با افزایش حجم بازگشت مسافران از استانهای شمالی، تردد خودروها در این محورهای مواصلاتی رو به افزایش است و رانندگان محترم باید با احتیاط و رعایت سرعت مطمئنه در این مسیرها تردد کنند.
وی همچنین از بارش پراکنده باران در محورهای شمالی و مهگرفتگی در استانهای خراسان شمالی و خراسان رضوی خبر داد و گفت: این شرایط جوی میتواند باعث کاهش دید رانندگان شود، بنابراین لازم است رانندگان با سرعت مطمئنه و رعایت فاصله طولی تردد کنند.
سرهنگ محبی در خصوص وضعیت جوی افزود: بر اساس پیشبینی سازمان هواشناسی، امروز ۱۹ استان کشور در معرض بارش باران هستند که شامل آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، اصفهان، البرز، ایلام، بوشهر، تهران، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، زنجان، فارس، قزوین، کردستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان، مرکزی و همدان میشود.
وی از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت جادهها، جوی و ترافیکی اطلاع حاصل کرده و در محورهای بارانی و مهآلود با احتیاط و توجه بیشتری رانندگی کنند.