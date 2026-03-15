آسیب حملات به ۵۴ هزار و ۵۵۰ واحد غیرنظامی

به گزارش ایلنا، پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال‌احمر کشور گفت: تا امروز، ۲۴ اسفند ۱۴۰۴، حملات انجام‌شده خساراتی گسترده بر زندگی مردم و زیرساخت‌های حیاتی کشور وارد کرده است و در مجموع ۵۴ هزار و ۵۵۰ واحد غیرنظامی در این حملات دچار آسیب یا تخریب شده‌اند.

وی ادامه داد: از این میان ۲۹ هزار و ۱۴۶ واحد مسکونی در استان‌های مختلف کشور آسیب دیده‌اند، ۶ هزار و ۸۵۱ واحد تجاری در سراسر کشور و ۱۸ هزار و ۱۸۰ واحد مسکونی و تجاری در استان تهران آسیب دیده‌اند.

رئیس جمعیت هلال احمر گفت: گزارش‌ها نشان می‌دهد که ۲۳۶ مرکز درمانی، بهداشتی، اورژانس و دارویی در جریان این حملات آسیب دیده‌اند. این مراکز شامل بیمارستان‌ها، مراکز درمانی، پایگاه‌های اورژانس و داروخانه‌هایی هستند که مأموریت آن‌ها تنها نجات جان انسان‌ها بوده است که در جریان این حملات، ۱۶ نفر از کادر درمان به شهادت رسیده‌ و ۹۶ نفر از کارکنان حوزه سلامت مجروح شده‌اند.

کولیوند گفت: حمله به خانه‌های مردم، مدارس کودکان، بیمارستان‌ها و نیروهای امدادی نه تنها مغایر اصول انسانی و اخلاقی است، بلکه نقض آشکار حقوق بین‌الملل بشردوستانه و مصداق روشن جنایت جنگی محسوب می‌شود.

