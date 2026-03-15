افزایش ساعت خدمات‌رسانی متروی تهران در هفته پایانی سال
شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه در اطلاعیه‌ای از افزایش ساعات متروی تهران در هفته پایانی سال خبر داد.

به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: با هدف رفاه بیشتر شهروندان و سهولت تردد در روزهای پایانی سال، برنامه فعالیت خطوط متروی تهران به‌ روزرسانی شده و ساعت سرویس‌دهی مترو از ساعت ۵ و ۳۰ دقیقه صبح آغاز می شود.

همچنین ساعت پایان سرویس‌دهی و آخرین اعزام قطار ساعت ۲۲ از مبادی خطوط است.

بر همین اساس، آغاز سرویس دهی در خط ۵ (تهران ـ گلشهر) از ساعت ۵ و ۳۰ دقیقه صبح و آخرین اعزام از مبادی ساعت۲۲ انجام می شود.

در این اطلاعیه زمان‌بندی حرکت قطارها بشرح ذیل است:

سرفاصله حرکت قطارها در ساعت پیک (۷ تا ۹ صبح و ۱۴ تا ۱۷) در خطوط ۱، ۲، ۳ و ۴ هر ۱۰ دقیقه یک بار و در سایر ساعات هر ۱۵ دقیقه یک بار انجام می شود.

در خطوط ۶ و ۷ حرکت قطارها در تمام ساعات هر ۱۵ دقیقه یک بار انجام می شود.

در خط ۵ مترو حرکت قطارها در ساعات پیک ۵ و ۳۰ تا ۸ و ۳۰ صبح و ۱۴ و ۳۰ تا ۲۰ و ۳۰) هر ۲۰ دقیقه یک قطار خواهد بود.

در سایر ساعات نیز حرکت قطار هر ۳۰ دقیقه یک بار انجام می شود.

در این اطلاعیه حرکت قطارهای مترو در خط متروی هشتگرد نیز بشرح ذیل است:

آغاز حرکت از ایستگاه گلشهر از ساعت ۵ و ۳۰ دقیقه صبح خواهد بود.

آغاز حرکت از ایستگاه هشتگرد (شهید قاسم سلیمانی) از ساعت ۶ صبح آغاز می شود و آخرین حرکت از گلشهر در ساعت ۱۷ و ۳۰ انجام خواهد شد.

آخرین حرکت قطار از هشتگرد از ساعت ۱۸ و ۱۵ انجام خواهد شد و سرفاصله حرکت هر ۹۰ دقیقه یک بار انجام می شود.

همچنین در این اطلاعیه آمده است: با هدف ایمنی و بهره‌برداری بهینه، سرفاصله حرکت قطارها در همه خطوط افزایش یافته است.

اعزام سریع‌السیر خط ۵ فعلاً از برنامه حذف شده‌ است.

در صورت افزایش تقاضا، قطارهای فوق‌العاده در همه خطوط اعزام خواهند شد تا نیاز سفر شهروندان برطرف شود.

