شهادت ۱۷ نفر از پزشکان بسیجی در حملات/ اعلام آمادگی ۱۰۰۰ پزشک برای اعزام به نقاط مختلف کشور

«محمدحسین زارع‌زاده» مسئول سازمان بسیج جامعه پزشکی کشور در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در خصوص فعالیت های کادر پزشکی بسیج در روزهای جنگ گفت: سازمان بسیج جامعه پزشکی، به همراه سایر اقشار کشور، سعی کرد نقش خود را در جنگ تحمیلی رمضان، جنگی که توسط ایالات متحده آمریکا و اسرائیل علیه کشورمان تحمیل شده بود، به‌طور مؤثر ایفا کند. در این دوره، مأموریت‌های مختلفی برای خود تعریف کردیم و سعی کردیم این مأموریت‌ها را به‌روز رسانی کنیم و متناسب با شرایط زمانی، تصمیمات دقیق‌تری اتخاذ کنیم.

وی افزود: در حوزهٔ کمک و پشتیبانی، فعالیت‌های قابل‌توجهی انجام دادیم. تیم‌های واکنش سریع ما در سراسر کشور فعال شدند و هم در حوزهٔ پیش‌بیمارستانی و هم در حوزهٔ درمان مجروحان در مراکز درمانی، به‌عنوان همکاران بهداشت و درمان در به ارائهٔ خدمات کمک کردیم.

زارع زاده در ادامه خاطرنشان کرد: در طول این دوره، سعی بر این داشتیم که مراکز درمانی کشور تعطیل نشوند و بتوانند خدمات جاری خود را به هموطنان ارائه دهند. در این مسیر، باید یاد و احترام خود را به همکاران گرانقدرمان که در نقاط مختلف کشور به شهادت رسیدند، ابراز کنیم.

رئیس جامعه پزشکی بسیج اعلام کرد: تا دو روز گذشته ۱۷ نفر از همکاران حوزه سلامت، که از اعضای جامعه پزشکی بسیج بوده‌اند، به دلیل فعالیت‌های شجاعانه‌شان جان خود را از دست داده‌اند. با وجود این فقدان‌ها، آنان دست از کار نکشیدند و همچنان خدمات ضروری را برای مردم ادامه دادند.

به گفته وی در حوزه آموزش، برنامه‌هایی برای آگاهی‌بخشی به عموم مردم عزیز در خصوص چگونگی حفظ جان خود در حوادث و همچنین آموزش امدادگری در محل حادثه اجرا شد. این برنامه‌ها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که افراد بتوانند در صورت وقوع حادثه برای خویش و دیگران یاری‌رسان باشند.

زارع زاده در خصوص آموزش های اضطراری کادر پزشکی بسیج در دوران بحران نیز گفت: علاوه بر این، در حوزه آموزش همکاران، دوره‌هایی برای چگونگی مواجهه با مصدومان و مجروحان ترومایی برگزار شد. آموزش‌های مربوطه در برخی نقاط کشور اعلام شد و تعداد قابل توجهی از همکاران در سطوح و حوزه‌های مختلف بهداشت و درمان، آمادگی خود را ابراز داشتند که این امر قوت قلبی برای مجموعه بود.با وجود آنکه در بسیاری از موارد، حضور همکارانمان ضروری نبود، اما آمادگی کامل در میان آنان وجود داشت و همچنان وجود دارد. بدین ترتیب، در صورت وقوع هرگونه حادثه ناگوار در هر نقطه از کشور، همکاران مان بدون تأخیر در محل حاضر شده و خدمات لازم را ارائه خواهند کرد.

وی در ادامه توضیح داد: به واسطه حوادث طبیعی نظیر سیل و زلزله، همچنین در جنگ دوازده‌روزه‌ که در خردادماه سال جاری رخ داد، تیم‌های واکنش سریع ما آمادگی خود را بیش از پیش افزایش دادند. همچنین بیش از هزار نفر از همکاران ما در حوزه سلامت و در تخصص‌های گوناگون، آمادگی خود را اعلام کردند تا در صورت نیاز، به هر نقطه از کشور اعزام شوند. این در حالی است که در محل هایی که این‌ نیروها سکونت دارند و در جغرافیای استان خود فعالیت دارند، این تعداد بسیار بیشتر است.

زارع زاده درباره تجربه کادر درمان جامعه بسیج از جنگ ۸ ساله نیز اظهار داشت: مدل جنگ تغییر یافته و اکنون دشمنان ما عملاً به جنگ درون‌شهری روی آورده‌اند؛ مشابه حملات موشکی صدام در دوران جنگ هشت‌ساله علیه برخی شهرهای ما. در چنین شرایطی، همکاران ما با به‌روزرسانی دانش، تجهیزات پیشرفته‌تر و آمادگی برتر، در حال امدادرسانی به مجروحان هستند و البته برنامه‌هایی برای ارتقای بیشتر نیز در دستور کار قرار دارد.

وی در خصوص کمبود دارو در شرایط کنونی جنگ گفت: با تدابیری که وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو و سایر همکاران مسئول در این حوزه اتخاذ کرده‌اند، خوشبختانه کمبود قابل توجهی در زمینه دارو و تجهیزات پزشکی مشاهده نشد. هرچند گاهاً کاستی‌های گذرایی رخ داد، اما برنامه‌ریزی و پشتیبانی‌های انجام‌شده، این کاستی‌ها را به سرعت برطرف ساخت.

رئیس جامعه پزشکی بسیج در پایان گفت: ماموریت بسیج، مأموریت مردمی است و همکاران ما در حوزه سلامت، در سراسر کشور مأموریت‌های خود را در زمینه بهداشت و درمان پیگیری می‌کنند و آمادگی کامل خود را اعلام کرده‌اند تا در هر نقطه از کشور که نیاز باشد، حضور یابند و یاری‌رسان باشند.ما نیز سهم و نقش خود را در حوزه سلامت، با همراهی همکاران مان در بخش بهداشت و درمان کشور، به بهترین نحو ممکن ایفا خواهیم کرد تا خللی در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در سراسر کشور ایجاد نشود.

