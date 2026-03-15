رئیس جمعیت هلال‌احمر تصریح کرد: این پویش به پاس ایثارگری کسانی برگزار می گردد که در میدان خدمت به هموطنان عزیز و امدادرسانی به مصدومان جنگ اخیر در کشور از جان خود گذشته‌اند و بی هیچ چشم داشت در میان آتش و خون به نجات انسان ها می پردازند.

کولیوند گفت: در راستای ترویج فرهنگ ایثار و نوعدوستی و افزایش همدلی و همبستگی ملی این پویش به صورت سراسری در کشور و با تأکید بر مشارکت حداکثری کودکان و نوجوانان برگزار می‌شود.

بر اساس گزارش سازمان جوانان جمعیت هلال احمر، پویش سپاس امدادگر با شرایط ذیل برگزار خواهد شد:

۱. تهیه کلیپ حداکثر ۳۰ ثانیه‌ای با حجم حداکثر ۵۰ مگابایت با محتوای تقدیر و تشکر از امدادگران جمعیت هلال‌احمر.

۲. حضور اعضای کانون‌های دانش‌آموزی و غنچه‌های هلال در پایگاه‌های امداد و نجات، ادای احترام و تقدیر از آنان و ارسال فیلم با ابعاد بند ۱

این رویداد ملی با همکاری معاونت تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش اجرا خواهد شد و ارسال آثار تا ۱۰ فروردین ماه ۱۴۰۵ به شبکه هلالیتا به نشانی https://eitaa.com/Helalitaa است.