پویش سراسری «سپاس امدادگر» برگزار می‌شود

پویش سراسری «سپاس امدادگر» برگزار می‌شود
رئیس جمعیت هلال‌احمر از برگزاری پویش «سپاس امدادگر» به همت معاونت پیش‌دبستانی و دانش‌آموزی سازمان جوانان جمعیت هلال احمر خبر داد.

به گزارش ایلنا، پیرحسین کولیوند با اعلام این خبر گفت: پیرو تجاوز ددمنشانه آمریکای جنایتکار و رژیم غاصب صهیونیستی به کشور عزیزمان و با توجه به جانفشانی ها و فداکاری های امدادگران جمعیت هلال‌احمر در صحنه خدمت، پویش "سپاس امدادگر" با مشارکت اعضای کانون های دانش آموزی و غنچه‌های هلال و سایر اعضا و داوطلبان برگزار خواهد شد.

رئیس جمعیت هلال‌احمر تصریح کرد: این پویش به پاس ایثارگری کسانی برگزار می گردد که در میدان خدمت به هموطنان عزیز و امدادرسانی به مصدومان جنگ اخیر در کشور از جان خود گذشته‌اند و بی هیچ چشم داشت در میان آتش و خون به نجات انسان ها می پردازند.

کولیوند گفت: در راستای ترویج فرهنگ ایثار و نوعدوستی و افزایش همدلی و همبستگی ملی این پویش به صورت سراسری در کشور و با تأکید بر مشارکت حداکثری کودکان و نوجوانان برگزار می‌شود.

بر اساس گزارش سازمان جوانان جمعیت هلال احمر، پویش سپاس امدادگر  با شرایط ذیل برگزار خواهد شد:
۱. تهیه کلیپ حداکثر ۳۰ ثانیه‌ای با حجم حداکثر ۵۰ مگابایت با محتوای تقدیر و تشکر از امدادگران جمعیت هلال‌احمر.

۲. حضور اعضای کانون‌های دانش‌آموزی و غنچه‌های هلال در پایگاه‌های امداد و نجات، ادای احترام و تقدیر از آنان و ارسال فیلم با ابعاد بند ۱
این رویداد ملی با همکاری معاونت تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش اجرا خواهد شد و ارسال آثار تا ۱۰ فروردین ماه ۱۴۰۵ به شبکه هلالیتا به نشانی https://eitaa.com/Helalitaa است.

 

اخبار مرتبط
