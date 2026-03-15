دستور وزیر آموزش و پرورش برای بازسازی مدارس آسیبدیده
وزیر آموزش و پرورش در گفتوگوی تلفنی با رییس سازمان نوسازی مدارس کشور، خواستار رفع سریع خسارات وارده و تجهیز مدارس شهرستان خمین تا نیمه دوم سال ۱۴۰۵ شد و گفت: بازسازی این مدارس باید با نهایت سرعت و دقت انجام بگیرد.
به گزارش ایلنا، علیرضا کاظمی در گفت و گوی تلفنی با حمیدرضا خان محمدی؛ رییس سازمان نوسازی مدارس کشور، بر لزوم تسریع در بازسازی مدارس آسیبدیده در شهرستان خمین تاکید کرد.
در این گفتگوی تلفنی، خانمحمدی گزارشی از میزان خسارات وارده به مدارس عارفه، شقایق، دکتر حافظی و اردوگاه آموزشی در پی حملات اخیر به شهرستان خمین ارائه داد و آخرین پیشرفتها و چالشهای موجود را تشریح کرد.
وزیر آموزش و پرورش در واکنش به این گزارش، با تأکید بر اهمیت حیاتی این مدارس برای روند آموزشی دانشآموزان منطقه، دستور داد: بازسازی این مدارس باید با نهایت سرعت و دقت صورت پذیرد.
وی همچنین خواستار همکاری و مساعدت آقای هندویان برای تسریع در این روند شد و دستور داد که مدرسه عارفه تا نیمه دوم سال ۱۴۰۵ بازسازی و آماده بهرهبرداری شود.
کاظمی در بخشی دیگر از این گفتوگو، اظهار کرد: نگرانی اصلی ما ساختمانها نیستند، زیرا این سازهها قابل بازسازی و نوسازی هستند. آنچه حائز اهمیت است، حفظ عزت و استقلال کشورمان است که هیچ گزندی از سوی دشمنان به آن وارد نخواهد شد.
گفتنی است؛ صبح امروز رییس سازمان نوسازی مدارس کشور به همراه ابوالفضل هندویان؛ سخنگوی جامعه خیرین از مدارس تخریب شده در شهرستان خمین بازدید کردند.