به گزارش ایلنا، محمدرضا شالبافان مدیرکل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت گفت: تیم‌های مداخلات روانی‌اجتماعی دانشگاه‌های علوم پزشکی با هدف غربالگری و ارائه خدمات تخصصی روانشناختی، روانپزشکی و مددکاری در محل‌های اسکان موقت افرادی که در حملات اخیر دچار آسیب در محل زندگی خود شده‌اند، مستقر شده‌اند و در حال ارائه خدمات هستند.

وی افزود: در این روند، افراد ابتدا مورد غربالگری اولیه قرار می‌گیرند و سپس بر اساس میزان نیاز، خدمات مداخلات روانشناختی فردی و گروهی دریافت می‌کنند تا از بروز یا تشدید مشکلات روانی در شرایط پس از بحران پیشگیری شود.

بنا بر اعلام وبدا، شالبافان ادامه داد: افرادی که به خدمات تخصصی‌تر نیاز داشته باشند، از طریق مراکز «سراج» منطقه تحت درمان تخصصی روانپزشکی، روانشناسی و مددکاری قرار می‌گیرند و پس از عبور از شرایط اضطراری نیز برای پیگیری‌های بعدی به مراکز جامع خدمات سلامت و مراکز سراج محل زندگی خود ارجاع خواهند شد.

مدیرکل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت با اشاره به گسترش این اقدامات در روزهای اخیر گفت: روند استقرار و فعالیت این تیم‌ها در روزهای اخیر به‌ویژه در شهر تهران سرعت بیشتری گرفته و با همکاری همه دستگاه‌های ذی‌ربط ادامه دارد.

وی گفت: این خدمات با مشارکت و همکاری سازمان‌های مختلف از جمله سازمان مدیریت بحران شهر تهران، جمعیت هلال‌احمر و سازمان بهزیستی در حال انجام است و تا پوشش کامل همه افراد آسیب‌دیده ادامه خواهد یافت.

