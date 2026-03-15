افزایش ساعات کاری میادین و بازارهای میوه و تره‌بار در ۴ روز پایان سال

افزایش ساعات کاری میادین و بازارهای میوه و تره‌بار در ۴ روز پایان سال
مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران اعلام کرد: ساعات کاری میادین و بازارهای میوه و تره‌بار در ۴ روز انتهایی سال افزایش می‌یابد.

به گزارش ایلنا، مهدی بختیاری زاده مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران گفت: با توجه به استقبال و افزایش مراجعه شهروندان، ساعات کاری تمامی میادین و بازارهای میوه و تره بار در ۴ روز انتهای سال افزایش می‌یابد. 

وی افزود: از روز ۲۵ تا ۲۸ اسفند ماه طبق برنامه ریزی‌های انجام شده ساعت کاری میادین و بازارهای میوه و تره بار برای رفاه حال شهروندان افزایش خواهد داشت. 

بختیاری‌زاده ادامه داد: برای همین اساس ساعت فعالیت تمامی میادین و بازارهای میوه و تره بار از ساعت ۸ صبح تا ۱۸:۳۰ شب به صورت یکسره خواهد بود. 

گفتنی است؛ روز جمعه ۲۹ اسفندماه نیز تمامی میادین و بازارهای میوه و تره بار از ساعت ۸ صبح تا ۱۳ فعالیت دارند.

اخبار مرتبط
قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل