به گزارش ایلنا، مهدی بختیاری زاده مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران گفت: با توجه به استقبال و افزایش مراجعه شهروندان، ساعات کاری تمامی میادین و بازارهای میوه و تره بار در ۴ روز انتهای سال افزایش می‌یابد.

وی افزود: از روز ۲۵ تا ۲۸ اسفند ماه طبق برنامه ریزی‌های انجام شده ساعت کاری میادین و بازارهای میوه و تره بار برای رفاه حال شهروندان افزایش خواهد داشت.

بختیاری‌زاده ادامه داد: برای همین اساس ساعت فعالیت تمامی میادین و بازارهای میوه و تره بار از ساعت ۸ صبح تا ۱۸:۳۰ شب به صورت یکسره خواهد بود.

گفتنی است؛ روز جمعه ۲۹ اسفندماه نیز تمامی میادین و بازارهای میوه و تره بار از ساعت ۸ صبح تا ۱۳ فعالیت دارند.

