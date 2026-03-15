به گزارش ایلنا، علی فرهادی سخنگوی وزارت آموزش و پرورش گفت: حقوق اسفند فرهنگیان و کارکنان پرداخت و هیچگونه تغییری در پرداخت‌ها علیرغم جنگ به وجود نیامد.

وی همچنین افزود: فعالیت مدارس تا پایان اسفند غیرحضوری است و بعد از تعطیلات نوروز، نحوه فعالیت مدارس براساس شرایط کشور اطلاع‌رسانی و اعلام خواهد شد.

