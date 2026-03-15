واکنش معاون امور جوانان به بازگشت سه ملی‌پوش فوتبال بانوان

واکنش معاون امور جوانان به بازگشت سه ملی‌پوش فوتبال بانوان
معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در واکنش به انصراف مونا حمودی، زهرا سربالی و زهرا مشکین‌کار از درخواست پناهندگی در استرالیا و بازگشت به جمع تیم ملی فوتبال بانوان، این تصمیم را نشانه‌ای از غیرت و وطن‌دوستی ملی‌پوشان دانست.

به گزارش ایلنا، علیرضا رحیمی، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، با انتشار پیامی به بازگشت مونا حمودی، زهرا سربالی و زهرا مشکین‌کار به جمع تیم ملی فوتبال بانوان واکنش نشان داد. 

وی در این پیام با تقدیر از تصمیم این ملی‌پوشان و همچنین محدثه زلفی نوشت: آفرین دختران نازنین ایران‌زمین؛ مونا حمودی، زهرا سربالی، زهرا مشکین‌کار و محدثه زلفی با انتخاب ایران نشان دادند که غیرت، شرافت و عشق به وطن با هیچ پیشنهاد و فریب و فشاری معامله نمی‌شود. 

رحیمی با اشاره به فضاسازی‌های رسانه‌ای علیه تیم ملی فوتبال بانوان افزود: در روزهایی که دشمنان می‌خواستند از نام تیم ملی و دختران ما ابزار جنگ روانی بسازند، این شیردختران با تصمیمی شجاعانه کنار پرچم ایران ایستادند. 

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در پایان پیام خود تاکید کرد: خدا کند که بمیرم وطن‌فروش نباشم؛ و خوشا به حال شما که نام‌تان با وفاداری به ایران در تاریخ ورزش کشور ثبت شد.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
