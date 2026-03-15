معاون علمی رئیسجمهور:
آغاز فاز اجرایی طرح «جهش» با انعقاد قرارداد ۹ دانشگاه در هفته جاری
معاون علمی رئیسجمهور از آغاز فاز اجرایی طرح «جهش» (جریانسازی، هدایت و شتابدهی به بروندادهای علمی باکیفیت اعضای هیئت علمی) با انعقاد قرارداد ۹ دانشگاه در هفته جاری خبر داد.
به گزارش ایلنا، حسین افشین معاون علمی رییسجمهور در خصوص روند اجرایی طرح جهت اعلام کرد: در ادامه اجرای برنامه ملی «جهش» با هدف تقویت جایگاه علمی کشور، قرارداد اجرایی ۹ دانشگاه منتخب برای دریافت گرنت ویژه پژوهشی در هفته جاری منعقد میشود؛ اقدامی که آغاز مرحله عملیاتی این طرح راهبردی در دانشگاههای برتر کشور به شمار میرود.
او ادامه داد: طرح «جهش» (جریانسازی، هدایت و شتابدهی به بروندادهای علمی باکیفیت اعضای هیئت علمی) با برنامهریزی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری و با مأموریت اجرایی بنیاد ملی علم ایران طراحی شده است. در قالب این طرح، قرار است به ۲۰ دانشگاه برتر کشور شامل ۱۱ دانشگاه وابسته به وزارت علوم و ۹ دانشگاه علوم پزشکی که بر اساس پارامترهای کیفی انتخاب شدهاند، گرنت ویژهای برای ارتقای کیفیت و کمیت تولیدات علمی اختصاص یابد.
به گفته این مقام مسئول، پس از معرفی و تشریح این برنامه در نشستهایی با حضور رؤسا و معاونان پژوهشی دانشگاههای برتر کشور، دانشگاهها مأمور شدند برنامههای عملیاتی خود را برای ارتقای شاخصهای علمی و پژوهشی ارائه کنند. تاکنون ۱۴ دانشگاه برنامههای خود را به بنیاد ملی علم ایران ارسال کردهاند.
رئیس بنیاد ملی نخبگان همچنین تصریح کرد: در هفته جاری، ۹ دانشگاه برنامههای عملیاتی خود را در کمیته هدایت و نظارت طرح جهش ارائه خواهند کرد و از آن دفاع میکنند و پس از تأیید نهایی، قرارداد اجرایی آنها در این هفته منعقد خواهد شد.
او دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه شیراز، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی شیراز را از جمله دانشگاههای دانست که قرارداد آنها در هفته جاری نهایی میشود.
وی خاطرنشان کرد: با انعقاد قرارداد این دانشگاهها، فاز اجرایی طرح جهش در دانشگاههای منتخب کشور عملاً آغاز میشود و ۱۱ دانشگاه دیگر نیز در ادامه باید برنامههای عملیاتی خود را ارائه دهند تا پس از بررسی و تصویب، از حمایتهای این طرح بهرهمند شوند.
به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاعرسانی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، گفتنی است طرح جهش با هدف تقویت مرجعیت علمی کشور، ارتقای کیفیت بروندادهای علمی و افزایش حضور دانشگاههای ایرانی در شاخصها و رتبهبندیهای بینالمللی طراحی شده و اجرای آن گامی مهم در جهت شتاببخشی به حرکت علمی دانشگاههای برتر کشور به شمار میرود.