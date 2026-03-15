دورههای آموزشی برخط ویژه شرایط بحران برای والدین در شبکه شاد برگزار میشود
مدیرکل انجمن اولیا و مربیان از برگزاری دورههای آموزشی برخط برای والدین ویژه شرایط بحران در شبکه شاد خبر داد و گفت: آگاهی داشتن میتواند ما را یاری کند تا خانواده آرامش بیشتری را تجربه کند.
به گزارش ایلنا به نقل از وزارت آموزش و پرورش، عاطفه سادات مدبرنژاد با اشاره به برگزاری دورههای آموزشی برخط ویژه خانواده در طول هفته متناسب باشرایط بحران و جنگ افزود: در پی تعرض ناجوانمردانه استکبار جهانی و دشمن آمریکایی صهیونی به کشور عزیزمان، بدون شک آگاهی بخشی و ایجاد آرامش در خانه یکی از ضروریات شرایط اضطرار کنونی است.
مدبرنژاد ادامه داد: با همکاری مدرسان آموزش خانواده دورههای لازم برای خانوادهها از جمله مدیریت اضطراب کودکان، مراقبت از نوجوان با آموزش مسئولیتهای اجتماعی، پناهگاه امن در شرایط تنش زا، هنر آرامش در بحران، استراتژی تنظیم هیجان در روزهای سخت و…، همچنین با همکاری معاونت تربیت بدنی و سلامت، اورژانس کشور و جمعیت هلال احمر نیز دورههای آمادگی و کمکهای اولیه در شرایط بحران، انفجارها در شرایط جنگ و چگونگی مراقبت از خود و خانواده، اقدامات قبل، حین و پس از حمله هوایی، مدیریت بحران در شرایط اضطرار و… برنامه ریزی و در حال اجرا است.
مدیرکل انجمن اولیا و مربیان خاطر نشان کرد: والدین عزیز میتوانند برای استفاده از این دورهها در کانالهای اولیا و مربیان به آدرس @oliamorabian و والدگری آگاهانه به آدرس @ValedgariAgahane عضو شوند و از این دورهها استفاده کنند.
وی با بیان این که مخاطب اصلی این دورهها پدرها و مادرها هستند، تأکید کرد: آگاهی داشتن میتواند ما را یاری کند تا خانواده آرامش بیشتری را تجربه کند.