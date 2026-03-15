وی افزود: همزمان با افزایش حجم بازگشت مسافران از استان‌های شمالی، تردد خودروها در آزادراه تهران - شمال و جاده قدیم چالوس رو به افزایش است و در صورت تشدید بار ترافیکی، احتمال اعمال محدودیت‌های مقطعی و یک‌طرفه شدن این ۲ محور برای مدیریت ترافیک وجود دارد.

جانشین پلیس راه راهور فراجا همچنین از مه‌گرفتگی در ارتفاعات محور چالوس خبر داد و گفت: این شرایط می‌تواند باعث کاهش دید رانندگان شود، بنابراین لازم است رانندگان با سرعت مطمئنه و رعایت فاصله طولی تردد کنند.

به گفته سرهنگ محبی، در حال حاضر در ۹ استان آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان، کردستان، کرمانشاه، ایلام، همدان و خوزستان نیز بارش باران گزارش شده است.

وی از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت جاده‌ها اطلاع حاصل کرده و در محورهای بارانی و مه‌آلود با احتیاط و توجه بیشتری رانندگی کنند.