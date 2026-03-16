جلال ملکی؛ سخنگوی آتش‌نشانی تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا به نزدیک‌شدن مراسم چهارشنبه سوری اشاره کرد و از خطرات همزمانی این مراسم با روزهای جنگ گفت. او به والدین توصیه کرد با توجه به وضعیتی که در آن قرار داریم به شدت مراقب فرزندان خود باشند و با زبانی که باعث رنجش آن‌ها نشود، از خطرات استفاده از لوازم آتش‌زا به‌ویژه در شرایط فعلی بگویند و رفتار آن‌ها را کنترل کنند.

ملکی ادامه داد: ممکن است برخی افراد با سوءاستفاده از شرایط تحت نام چهارشنبه‌سوری اقدام به جابجایی مواد خطرناک کنند، بنابراین ضروری است به فرزندان توصیه شود که در این روزها با هر کسی ارتباط نگیرند. همچنین اگر شهروندان متوجه افرادی شدند که اقدام به جابجایی مواد خطرناک و قابل انفجار مانند اکلیل‌سرنج می‌کنند، ریسک نکرده و مراتب را اطلاع دهند.

او از مردم خواست در این روزها لوازم و خودروی خود را در پارکینگ نگهداری کرده و کنار خیابان نگذارند: ضروری است شهروندان در و پنجره منزل را بسته نگه دارند و اگر در بالکن یا پشت‌بام منزل، لوازمی با قابلیت اشتعال دارند مانند لباس، روزنامه و… آن‌ها را در محلی قرار دهند که دور از دسترس لوازم اشتعال‌زا قرار دهند.

او، با اشاره به اینکه حضور خانواده‌ها در کنار هم می‌تواند در کاهش خطرات چهارشنبه سوری موثر باشد، از آن‌ها خواست که اجازه ندهند، فرزندان‌شان آتش‌بازی کنند یا به تنهایی از روی آتش بپرند.

سخنگوی آتش‌نشانی تهران از سختی شرایط آتش‌نشانان در شرایط جنگ هم گفت: در صورت وقوع حادثه ناشی از چهارشنبه سوری در این شب‌های جنگ، کار آتش‌نشان‌ها هم مضاعف می‌شود. ما در این مدت حوادث مربوط به جنگ را پوشش می‌دهیم و همکاران من در این مدت به شدت خسته شده و استراحت مناسبی نداشته‌اند.

او ادامه داد: جشن و شادی حتما خوب است اما باید مراقب باشیم که این جشن تبدیل به بحران و آتش‌سوزی نشود. از مردم می‌خواهم که مراقب باشند از خطرات شب‌چهارشنبه سوری اجتناب کنند و کار مضاعفی برای نیروهای امدادی و آتش‌نشان‌ها ایجاد نکنند. در جشن باید به همه خوش بگذرد نه اینکه به برخی خوش بگذرد، اما برای گروهی دیگر در شب‌های عید ایجاد حادثه کنیم.

