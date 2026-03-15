خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

راه‌اندازی مرکز اختصاصی برای رسیدگی به آسیب‌دیدگان جنگ

راه‌اندازی مرکز اختصاصی برای رسیدگی به آسیب‌دیدگان جنگ
کد خبر : 1762304
لینک کوتاه کپی شد.

شهرداری تهران از راه‌اندازی مرکز جهادی «حامی» به منظور خدمات بهتر به آسیب‌دیدگان جنگ رمضان خبر داد.

به گزارش ایلنا، به منظور ارائه خدمات بهتر به آسیب‌دیدگان از جنگ اخیر، مرکز جهادی «حامی» در سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران راه‌اندازی شده است. 

شهروندان برای اسکان اضطراری، پاکسازی معابر و منازل، برآورد خسارت و ارزیابی ایمنی ساختمان‌ها، ارزیابی خسارت وارده به خودروها می‌توانند به این مرکز مراجعه کنند. 

به گزارش صدا و سیما، علاوه براین خدمات، مرکز جهادی حامی، آماده پاسخگویی به سوالات و رسیدگی به مشکلات حادثه‌دیدگان و همچنین ارائه خدمات حمایت روانی و اجتماعی به حادثه دیدگان است. 

شهروندان تهرانی همچنین در مناطقی که چادرهای سازمان مدیریت بحران حضور دارند (نقاطی که تعداد منازل و اماکن آسیب‌دیده زیاد است) به نمایندگان مرکز جهادی «حامی» در چادرها مراجعه کنند. 

آسیب‌دیدگان همچنین می‌توانند علاوه بر شماره ۱۳۷ داخلی ۳ با شماره تلفن ۱۸۱۱ تماس بگیرند یا به صورت حضوری به ناحیه شهرداری منطقه مربوطه مراجعه کنند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل