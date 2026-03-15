به گزارش ایلنا، به منظور ارائه خدمات بهتر به آسیب‌دیدگان از جنگ اخیر، مرکز جهادی «حامی» در سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران راه‌اندازی شده است.

شهروندان برای اسکان اضطراری، پاکسازی معابر و منازل، برآورد خسارت و ارزیابی ایمنی ساختمان‌ها، ارزیابی خسارت وارده به خودروها می‌توانند به این مرکز مراجعه کنند.

به گزارش صدا و سیما، علاوه براین خدمات، مرکز جهادی حامی، آماده پاسخگویی به سوالات و رسیدگی به مشکلات حادثه‌دیدگان و همچنین ارائه خدمات حمایت روانی و اجتماعی به حادثه دیدگان است.

شهروندان تهرانی همچنین در مناطقی که چادرهای سازمان مدیریت بحران حضور دارند (نقاطی که تعداد منازل و اماکن آسیب‌دیده زیاد است) به نمایندگان مرکز جهادی «حامی» در چادرها مراجعه کنند.

آسیب‌دیدگان همچنین می‌توانند علاوه بر شماره ۱۳۷ داخلی ۳ با شماره تلفن ۱۸۱۱ تماس بگیرند یا به صورت حضوری به ناحیه شهرداری منطقه مربوطه مراجعه کنند.

