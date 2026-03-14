جاده چالوس یکطرفه شد

جانشین پلیس راه فراجا از یک طرفه شدن جاده چالوس از ساعت ۱۶ امروز خبر داد.

به گزارش ایلنا،سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه فراجا، با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی محور‌های شمالی کشور گفت: به دلیل ترافیک سنگین در محور چالوس و آزادراه تهران–شمال، مسیر جنوب به شمال این محور مسدود شده است.

وی افزود: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، از ساعت ۱۶:۰۰ امروز هر ۲ محور در مسیر شمال به جنوب به سمت تهران و کرج به صورت یک‌طرفه شد و این محدودیت تا زمان تخلیه کامل بار ترافیکی ادامه خواهد داشت.

سرهنگ محبی  با تشریح وضعیت ترافیکی محور هراز گفت: در مسیر رفت و برگشت محدوده چلاو ترافیک سنگین گزارش شده و همچنین در مسیر شمال به جنوب در محدوده‌های بایجان، آب‌اسک تا پلور نیز ترافیک پرحجم جریان دارد.

وی درباره محور فیروزکوه گفت: در مسیر شمال به جنوب این محور و در محدوده‌های گیلاوند، رودهن و بومهن ترافیک سنگین گزارش شده است.

جانشین پلیس راه فراجا با اشاره به وضعیت جوی کشور گفت: در حال حاضر در استان‌های خراسان رضوی و خراسان شمالی بارش برف و باران گزارش شده است و رانندگان باید با احتیاط بیشتری در این محور‌ها ترکنند.

 

