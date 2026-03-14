جاده چالوس یکطرفه شد

به گزارش ایلنا،سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه فراجا، با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی محور‌های شمالی کشور گفت: به دلیل ترافیک سنگین در محور چالوس و آزادراه تهران–شمال، مسیر جنوب به شمال این محور مسدود شده است.

وی افزود: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، از ساعت ۱۶:۰۰ امروز هر ۲ محور در مسیر شمال به جنوب به سمت تهران و کرج به صورت یک‌طرفه شد و این محدودیت تا زمان تخلیه کامل بار ترافیکی ادامه خواهد داشت.

سرهنگ محبی با تشریح وضعیت ترافیکی محور هراز گفت: در مسیر رفت و برگشت محدوده چلاو ترافیک سنگین گزارش شده و همچنین در مسیر شمال به جنوب در محدوده‌های بایجان، آب‌اسک تا پلور نیز ترافیک پرحجم جریان دارد.

وی درباره محور فیروزکوه گفت: در مسیر شمال به جنوب این محور و در محدوده‌های گیلاوند، رودهن و بومهن ترافیک سنگین گزارش شده است.

جانشین پلیس راه فراجا با اشاره به وضعیت جوی کشور گفت: در حال حاضر در استان‌های خراسان رضوی و خراسان شمالی بارش برف و باران گزارش شده است و رانندگان باید با احتیاط بیشتری در این محور‌ها ترکنند.